С апреля исчезнет на всех российских заправках: автомобилистов ждет неожиданное изменение на АЗС

Владельцам автомобилей было сообщено о предстоящем изменении, которое затронет все заправочные станции.

В скором времени на таких станциях пропадет привычный способ оплаты топлива водителями. Это изменение начнет действовать с 2-3 апреля почти во всех регионах, согласно информации от PRIMPRESS.

Как пояснили эксперты, эта перемена затронет процесс, без которого невозможно получить необходимое топливо на заправке — оплату данного товара. В ближайшее время метод оплаты бензина или дизельного топлива изменится кардинально, старый способ уйдет, а новый придет на смену, что станет непредвиденной ситуацией для многих.

Планируется, что водители будут заправляться с помощью системы постоплаты. Федеральная сеть «Газпромнефть» и компания «Лукойл», управляющие сотнями заправочных станций по всей стране, уже приняли решение внедрить подобное новшество.

Ранее процедура взаимодействия между водителями и заправками выглядела иначе. Водитель приезжал, указывал нужный объем топлива для заправки или сообщал об этом кассиру, совершая предварительную оплату.

Теперь сценарий изменится: сначала автомобиль будет заправлен, после чего произойдет оплата полученного топлива. Если водитель не укажет объем, машина будет заправлена до полного бака. Оплату можно будет произвести картой, наличными или через QR-код. Эти изменения ожидают водителей уже в апреле.