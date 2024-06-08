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· 16+ · Алина Алмакаева

С 7 июня на выезде из города будут отбирать автомобили: людей ждет неожиданный сюрприз

С 1 июня в России начнут проводить большие операции по выявлению и взысканию долгов у водителей. Сотрудники ГИБДД, судебные приставы и налоговые инспекторы объединят свои усилия для выявления и наказания должников. Эксперты предупреждают, что проверки на

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С 1 июня в России начнут проводить большие операции по выявлению и взысканию долгов у водителей. Сотрудники ГИБДД, судебные приставы и налоговые инспекторы объединят свои усилия для выявления и наказания должников. Эксперты предупреждают, что проверки на дорогах начнутся уже в ближайшие выходные. Посты будут установлены на выездах из городов, чтобы проверить как можно больше автомобилистов. Специальные системы будут сопоставлять номера автомобилей с базами данных должников.

Если будет найдено совпадение, то автомобиль будет немедленно остановлен, и с владельцем проведут беседу. Водителю будут предложено немедленно оплатить всю сумму долга. Но в случае отказа, к нарушителю может быть применено крайнее средство - арест и конфискация автомобиля. Были случаи, когда в Омской области инспекторы изъмали машины, на владельцах которых были долги на сотни тысяч рублей. Если водители отказывались оплачивать задолженность, приходилось арестовывать и изымать такие автомобили.

Конфискованные автомобили отправляют на штрафстоянку, и для их возвращения владельцу необходимо полностью погасить долг. В противном случае, если это не произойдет в установленные сроки, автомобиль будет выставлен на аукцион для погашения долга, а оставшаяся сумма возвращена владельцу.

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