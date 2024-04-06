С 6 апреля выехавшим за город водителям будут аннулировать права: россиян ждет новый сюрприз

Автовладельцам стоит готовиться к нововведениям: в предстоящие выходные тем, кто планирует выезд за пределы города, может грозить аннулирование водительских прав.

Это следствие внедрения новой системы проверки, основанной на данных из специального реестра, согласно информации от PRIMPRESS.

С 6 апреля на дорогах устанавливают контрольно-пропускные пункты, в том числе на выездах из городов, где сотрудники судебных приставов и налоговой службы будут использовать передовое оборудование для сканирования номерных знаков. При обнаружении номера, фигурирующего в списке должников, ГИБДД остановит автомобиль для разбирательства.

Водителям, чьи авто оказались в ловушке базы данных, предложат на месте уладить финансовые вопросы, связанные с долгами по штрафам, алиментам или иным платежам. Отказ или неспособность расплатиться на месте могут привести к аннулированию водительских прав до полного погашения задолженности.

Эксперты советуют автовладельцам заблаговременно проверять свои номера в базе данных и решать финансовые вопросы, чтобы избежать нежелательных сюрпризов на дороге. Таким образом, гражданам лучше не откладывать разрешение финансовых обязательств, чтобы сохранить свои права на управление транспортным средством.