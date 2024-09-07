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«С 5 сентября все станет бесплатным»: «Пятерочка», «Ашан» и «Магнит» приняли решение

Ведущие российские ритейлеры анонсировали внедр...

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Ведущие российские ритейлеры анонсировали внедрение новых условий для доставки товаров, делая её бесплатной под определенными условиями. Это нововведение, стартующее с сентября, направлено на усовершенствование качества обслуживания и удобства покупок для потребителей.

Расширение услуг доставки

Сектор доставки в России, как и за рубежом, испытывает рост популярности. В ответ на этот тренд, «Пятерочка» значительно расширила зону своего обслуживания, включая такие регионы как Татарстан, Ростовская область, Карелия и Мурманская область. В новых районах действия сервиса, клиенты могут воспользоваться услугой бесплатной доставки при соблюдении определенных условий.

Конкретные условия для бесплатной доставки

Для новых клиентов «Пятерочки» первый заказ доставляется бесплатно, они оплачивают только стоимость приобретенных товаров. Для постоянных клиентов условия бесплатной доставки начинают действовать при достижении минимальной суммы заказа в 1500 рублей, что делает процесс покупки более выгодным.

Аналогичные меры от других ритейлеров

Не отставая, другие крупные торговые сети, такие как «Магнит» и «Ашан», также предложили собственные условия для бесплатной доставки. Эти меры предназначены для улучшения обслуживания клиентов и повышения их удовлетворенности от онлайн-шопинга.

Эти усилия российских супермаркетов по улучшению услуг доставки отражают их стремление приспособиться к новым потребностям потребителей и улучшить опыт покупок в условиях постоянно меняющегося рынка.

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