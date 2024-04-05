С 5 апреля исчезнет на всех заправках: автомобилистов ждет неожиданное изменение на АЗС

Владельцам автомобилей было объявлено о грядущем изменении, которое коснется всех автозаправок. В ближайшем будущем привычный способ оплаты топлива на заправках будет устранен. Это изменение произойдет уже с 2-3 апреля практически во всех регионах, как сообщает PRIMPRESS.

Специалисты пояснили, что изменения затронут процесс, без которого невозможно заправиться топливом на автозаправке - оплату этого товара. Способ оплаты бензина или дизельного топлива в скором времени будет радикально изменен, старый метод исчезнет, а новый займет его место, что станет неожиданностью для многих.

Согласно донесению, теперь водители будут получать топливо через систему постоплаты. В частности, федеральная сеть "Газпромнефть" анонсировала подобное новшество на своих почти двух тысячах заправок во всех регионах, а также компания "Лукойл".

Ранее вся процедура взаимодействия между водителями и заправками выглядела следующим образом: автомобилист приезжал на заправку, указывал сотруднику необходимое количество топлива для заправки, заранее оплачивал его.

Теперь процесс будет совершенно другим: сначала производится заправка автомобиля, а затем происходит оплата топлива. Если водитель ничего не говорит сотруднику, машина будет заправлена до полного бака, после чего произойдет остановка насоса. Оплатить покупку можно будет через карту, наличными или QR-кодом. Эти изменения ожидают водителей уже в апрельские дни.