«С 3 марта начнется то, чего не было с 1941 года»: синоптики сказали, к чему готовиться уже завтра

Начиная с 3 марта, синоптики сообщают о новом климатическом изменении, которое приведет к самой жесткой погоде за последние несколько месяцев. В некоторых случаях, обстановка будет наиболее сложной с середины прошлого века, как передает primpress.



Специалисты по погоде объявили, что начало марта принесет радикальные и очень неприятные изменения в погоде в различных регионах России. Самым пострадавшим регионом будет Дальний Восток. На Камчатке недавно разразился мощный шторм, который стал сильнейшим в эту зиму.





Отмечается, что скорость ветра достигла 46 метров в секунду, что эквивалентно урагану. В столице Камчатского края образовались метровые снежные сугробы, а в море высота волн оценивается в девять метров. 3 марта на полуострове ожидается сильный снегопад, а скорость ветра в ближайшие дни будет колебаться от 25 до 40 метров в секунду.Подобное явление стихии также затронет Сахалин, где недавно было плюс шесть градусов. В настоящее время температура на острове упала до минус 20 градусов, а в первые выходные марта в северных районах ожидаются ночные морозы до минус 34 градусов, а днем будет 16-градусный мороз. Аналогичные сильные снегопады ожидаются в ближайшие дни в Хакасии и Красноярском крае.Аномальный холод будет длиться и в регионах Приволжья. Например, в Самарской области разброс температур будет очень значительным - от минус одного до минус 15 градусов от дня к ночи. Самые суровые морозы в этом регионе в начале марта были зафиксированы в далеком 1941 году, и сейчас ситуация повторится примерно такая же.