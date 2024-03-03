«С 3 марта начнется то, чего не было с 1941 года»: синоптики предупредили, к чему готовиться
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Ученые прогнозируют наступление новых климатических изменений, которые начнутся 3 марта. Они предупреждают, что погодные условия будут наиболее суровыми за последние несколько месяцев, а в некоторых случаях они будут самыми сложными с середины прошлого века, сообщает пресс-служба Primpress.
По прогнозам ученых, начало марта принесет радикальные и неприятные изменения погоды в различные регионы России. Сначала погодные условия сильно ухудшатся на Дальнем Востоке. Недавно на Камчатке разразился мощный шторм, ставший самым сильным этой зимой.
Также аномальная погода накроет Сахалин, где несколько дней назад было плюс шесть градусов. Сейчас температура рухнула до минус 20, а в первые выходные марта в северных районах ожидается минус 34 градуса ночью и 16-градусные морозы днем. Аналогично сильные снегопады ожидаются в ближайшие дни в Хакасии и Красноярском крае.
Аномальные холода будут ощущаться и в Приволжье. Например, в Самарской области ожидается большой разброс температур от минус одного до минус 15 градусов в течение суток. Самые суровые морозы в этих регионах в начале марта были зафиксированы в далеком 1941 году, и в настоящее время ситуация почти повторяется.