«С 3 марта начнется то, чего не было с 1941 года»: синоптики предупредили, к чему готовиться

Ученые прогнозируют наступление новых климатических изменений, которые начнутся 3 марта. Они предупреждают, что погодные условия будут наиболее суровыми за последние несколько месяцев, а в некоторых случаях они будут самыми сложными с середины прошлого века, сообщает пресс-служба Primpress.



По прогнозам ученых, начало марта принесет радикальные и неприятные изменения погоды в различные регионы России. Сначала погодные условия сильно ухудшатся на Дальнем Востоке. Недавно на Камчатке разразился мощный шторм, ставший самым сильным этой зимой.





Отмечается, что скорость ветра достигла 46 метров в секунду, что эквивалентно урагану. В столице края образовались метровые сугробы, а высота волн в море достигла девяти метров. 2 марта полуостров ждет сильный снегопад, а скорость ветра в ближайшие дни будет составлять от 25 до 40 метров в секунду.Также аномальная погода накроет Сахалин, где несколько дней назад было плюс шесть градусов. Сейчас температура рухнула до минус 20, а в первые выходные марта в северных районах ожидается минус 34 градуса ночью и 16-градусные морозы днем. Аналогично сильные снегопады ожидаются в ближайшие дни в Хакасии и Красноярском крае.Аномальные холода будут ощущаться и в Приволжье. Например, в Самарской области ожидается большой разброс температур от минус одного до минус 15 градусов в течение суток. Самые суровые морозы в этих регионах в начале марта были зафиксированы в далеком 1941 году, и в настоящее время ситуация почти повторяется.