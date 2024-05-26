С 26 мая эти знаки устанут складывать деньги в кошелек, а другим счастье свалится с неба
Тоня Зубова
В майском периоде знаки зодиака получат шанс для развития своих возможностей.
Овнов ждут испытания на их общительность. В остальном всё будет хорошо.
Тельцам будет необходимо активно заняться реализацией важных проектов, особенно в начале месяца.
У Близнецов будет почти ровный баланс: первая половина месяца - всё сложно и будто валится из рук, вторая половина месяца же будет намного лучше.
Ракам нужно заняться своими неотложными делами как можно скорее несмотря на то, что старт новой недели будет трудным
Внимательность и предельная осмотрительность - вот те качества Львов, на которые им следует сделать ставку.
А вот Девам следует придавать большее значение даже мельчайшим деталям и проявить критическое мышление.
Весы, в свою очередь, получают великолепную возможность исправить все свои прошлые ошибки и начать новые дела.
Скорпионы, в свою очередь, должны быть готовы к очень активному маю, но не нужно пытаться чинить то, что работает
А вот Стрельцам наступает поистине благоприятный месяц для деловых успехов, особенно 27 и 29 мая.
Самый плодотворным днём для Козерогов будет 27 мая. Остальное время им нужно сочетать рациональность и желание обрести баланс.
28 мая Водолеи будут иметь благоприятный день для творчества и предпринимательства, что поможет им успешно решить свои задачи.
Рыбам нужно дотерпеть до 29 мая, а пока им пророчат крайне сложные эмоциональные качели, сообщает PROGORODUHTA.
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