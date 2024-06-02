С 2025 года будет понижение: стало известно, кому государство вернет налоги

После нескольких месяцев обсуждений с экспертами и депутатами, Минфин наконец-то определился с изменениями в налоговом законодательстве. Главное новшество, которое ждет россиян, — расширение прогрессивной шкалы НДФЛ. Рассказываем, кому и сколько придется платить уже в ближайшее время.

Пять ступеней к прогрессу:

Вместо привычных двух ступеней, прогрессивная шкала НДФЛ теперь будет состоять из пяти:

13%: для доходов до 2,4 млн рублей в год (до 200 тыс. рублей в месяц);

в год (до 200 тыс. рублей в месяц); 15%: для доходов от 2,5 до 5 млн рублей в год (от 200 до 416,67 тыс. рублей в месяц);

в год (от 200 до 416,67 тыс. рублей в месяц); 18%: для доходов от 5 до 20 млн рублей в год (от 416,7 до 1,67 млн рублей в месяц);

в год (от 416,7 до 1,67 млн рублей в месяц); 20%: для доходов от 20 до 50 млн рублей в год (от 1,67 до 4,17 млн рублей в месяц);

в год (от 1,67 до 4,17 млн рублей в месяц); 22%:для доходов свыше 50 млн рублейв год (свыше 4,17 млн рублей в месяц).

Как это работает?

Важно отметить, что повышенный налог взимается только с суммы, превышающей установленный порог. Например, при годовой зарплате в 2,6 млн рублей, первые 2,4 млн будут облагаться по ставке 13%, а с оставшихся 200 тысяч рублей будет удержан НДФЛ по ставке 15%.

Когда ждать изменений?

Пакет поправок уже внесен на рассмотрение в правительство, и ожидается, что новые правила вступят в силу уже в ближайшее время.