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С 2025 года будет понижение: стало известно, кому государство вернет налоги

После нескольких месяцев обсуждений с экспертами и депутатами,  Минфин наконец-то определился с  изменениями в налоговом законодательстве.  Главное новшество, которое ждет россиян, — расширение прогрессивной шкалы НДФЛ.  Рассказываем,  кому и сколько прид

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После нескольких месяцев обсуждений с экспертами и депутатами, Минфин наконец-то определился с изменениями в налоговом законодательстве. Главное новшество, которое ждет россиян, — расширение прогрессивной шкалы НДФЛ. Рассказываем, кому и сколько придется платить уже в ближайшее время.

Пять ступеней к прогрессу:

Вместо привычных двух ступеней, прогрессивная шкала НДФЛ теперь будет состоять из пяти:

  • 13%:для доходов до 2,4 млн рублейв год (до 200 тыс. рублей в месяц);
  • 15%: для доходов от 2,5 до 5 млн рублейв год (от 200 до 416,67 тыс. рублей в месяц);
  • 18%: для доходов от 5 до 20 млн рублейв год (от 416,7 до 1,67 млн рублей в месяц);
  • 20%: для доходов от 20 до 50 млн рублейв год (от 1,67 до 4,17 млн рублей в месяц);
  • 22%:для доходов свыше 50 млн рублейв год (свыше 4,17 млн рублей в месяц).

Как это работает?

Важно отметить, что повышенный налог взимается только с суммы, превышающей установленный порог. Например, при годовой зарплате в 2,6 млн рублей, первые 2,4 млн будут облагаться по ставке 13%, а с оставшихся 200 тысяч рублей будет удержан НДФЛ по ставке 15%.

Когда ждать изменений?

Пакет поправок уже внесен на рассмотрение в правительство, и ожидается, что новые правила вступят в силу уже в ближайшее время.

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