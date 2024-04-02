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С 2 апреля лишать прав на 1,5 года будут даже тех, кто не пил: российских водителей ждет новый сюрприз

С 2 апреля лишать прав на 1,5 года будут даже тех, кто не пил: российских водителей ждет новый сюрприз

handynews.ru

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Автомобилистов в России ждут усиленные проверки на дорогах, начиная с 2 апреля.

В рамках новых мер по усилению безопасности на дорогах, сотрудники ДПС планируют проводить массовые остановки автомобилей на специально организованных контрольных пунктах.

Целью этих мер является предотвращение управления транспортом в состоянии опьянения и других нарушений ПДД. Инспекторы будут тщательно проверять состояние водителей, причем основное внимание будет уделено их физическому состоянию и поведению. Особое беспокойство вызывает употребление алкоголя и наркотических веществ, которое может увеличиваться в теплое время года.

Водителям, вызвавшим подозрения в неадекватном состоянии, будет предложено пройти тест на трезвость. Отказ от освидетельствования или положительный результат теста приведет к лишению прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, если автовладелец передаст управление лицу в состоянии алкогольного опьянения, он также будет лишен прав и оштрафован на значительную сумму.

Эти действия направлены на укрепление безопасности всех участников дорожного движения и снижение количества ДТП, вызванных нарушением правил и управлением в нетрезвом состоянии, сообщает PRIMPRESS.

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