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С 18 лет: в Минобороны перечислили, кто отправится в зону СВО

В Минобороны РФ объяснили, кого могут отправить в зону СВО
С 18 лет: в Минобороны перечислили, кто отправится в зону СВО

Фото: открытые источники

В РФ продолжается весенний призыв на срочную службу, и на фоне проводимой спецоперации на Украине многие переживают, что необученные молодые срочники могут попасть на передовую. В Минобороны РФ заверили и призывников, и их родителей, и всех, кто переживает по этому поводу, что срочников в зону спецоперации не отправлят.

Служить в зоне СВО могут только военные-контрактники, добровольцы.

А потому в зону спецоперации могут направить россиян в возрасте от 18 до 60 лет, которые добровольно выразили желание служить и заключили контракт с МО РФ.

Рассматривают кандидатуры здоровых людей, имеющих российское гражданство. Предпочтение отдают тем, кто ранее служил в горячих точках, имеет опыт боевых действий, проходил службу в армии или в силовых структурах.

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