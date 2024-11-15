С 15 ноября: владелец «Ашана» и «Леруа Мерлен» перевернет шопинг в России — решение для всех россиян

С ноября 2024 года покупатели крупных торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» смогут существенно сэкономить благодаря новой программе, позволяющей расплачиваться накопленными бонусами.

Эта возможность покупать товары без использования наличных или банковских карт станет реальностью уже этой осенью.

Механизм работы бонусной системы «Ашана»

В течение октября «Ашан» предлагал кешбэк до 80% по определенным категориям товаров, что позволило покупателям накопить значительные суммы на своих картах лояльности. С 6 ноября эти средства можно будет использовать в качестве полноценной оплаты за любые покупки в магазинах сети.

Преимущества нововведения

Экономия: С кешбэком в 80%, покупатели могут существенно сократить свои расходы, накопив бонусы на будущие покупки.

Универсальность использования: Накопленные бонусы можно использовать для покупки разнообразных товаров — от продуктов питания до бытовой электроники и одежды.

Предложение от «Леруа Мерлен»

Аналогичную программу предложил и «Леруа Мерлен». За покупки в их онлайн-магазине и оплату покупок картами отдельных банков в октябре также начислялись бонусы, которые станут доступны для использования с 15 ноября.

Как начать экономить с помощью бонусов?

Перед началом покупок важно проверить баланс бонусов на картах лояльности. Это можно сделать через приложение магазина или непосредственно на кассе. С началом ноября покупатели смогут использовать накопленные бонусы для оплаты товаров, полностью заменив ими традиционные платежные средства.

Это нововведение открывает новую главу в истории ретейла, делая покупки более доступными и удобными для потребителей. Такая система укрепляет отношения между магазинами и их клиентами и позволяет покупателям более эффективно управлять своими финансами, обеспечивая значительную экономию.

