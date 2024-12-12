С 15 декабря запретят установку пластиковых окон: заставят снять и не позволят поставить новые

В России новые развития в судебной практике создали препятствия для жителей многоквартирных зданий, стремящихся установить панорамные или французские окна.

Верховный суд установил, что любые изменения внешних стен здания требуют согласия всех владельцев, так как эти стены являются общей собственностью.

Ключевое решение Верховного суда

Судебное решение было спровоцировано делом, в котором соседи обратились в суд с иском против жительницы первого этажа, которая заменила стандартное окно на французское. Несмотря на получение всех необходимых разрешений от жилищной инспекции, суд вынес решение в пользу истцов, указав, что изменение фасада здания без согласия всех собственников нарушает их права.

Что это значит для владельцев квартир?

Это постановление значительно усложняет процесс установки панорамных окон:

Возврат к первоначальному состоянию: владельцы, уже установившие такие окна, могут быть обязаны демонтировать их и восстановить первоначальный вид фасада за свой счет.

Судебные издержки: собственники также могут столкнуться с необходимостью оплаты судебных издержек в случае возникновения исков от других жильцов.

Замороженные проекты: для тех, кто планирует изменения, необходимо получить письменное согласие от всех собственников квартир в доме.

Как избежать юридических проблем?

Для того чтобы установка панорамных окон не привела к конфликтам и судебным разбирательствам, владельцам квартир необходимо предпринять следующие шаги:

Проведение собрания собственников: инициировать собрание и получить одобрение от всех собственников, что должно быть задокументировано.

Оформление разрешений: обеспечить, чтобы все изменения были согласованы и утверждены жилищной инспекцией и управляющей компанией.

Консультации с юристом: воспользоваться услугами опытного юриста для проверки всех аспектов предполагаемых изменений.

Почему это важно?

Решение Верховного суда ставит под угрозу множество уже реализованных проектов по улучшению жилищных условий и может препятствовать будущим планам по модернизации жилья. Оно подчеркивает необходимость строгого соблюдения законодательства и предосторожностей при планировании изменений в многоквартирных домах.

Владельцам квартир, рассматривающим возможность установки панорамных или французских окон, важно тщательно изучить все юридические аспекты и убедиться в наличии поддержки от всех соседей. Это поможет избежать дорогостоящих судебных разбирательств и обеспечить легальность проводимых работ.

