С 15 декабря 2024 года запретят установку пластиковых окон: заставят снять и не разрешат поставить новые

Изменение внешнего вида жилья, в том числе установка панорамных и французских окон, теперь регулируется более строгими юридическими нормами, установленные Верховным судом России.

Судебное решение об установке панорамных окон

Верховный суд России вынес решение, согласно которому любое изменение во внешних стенах многоквартирных домов, включая установку новых окон, требует согласия всех соседей-владельцев, даже при отсутствии влияния на конструкционную безопасность здания. Это решение подтверждается случаем, когда соседи успешно подали иск против собственника квартиры, установившего французское окно без их одобрения.

Последствия для собственников

Обязательность согласия: получение одобрения всех собственников квартир в доме, особенно в больших домах, может представлять значительную сложность.

Юридические риски: собственники, установившие окна без согласования, могут столкнуться с судебными исками и обязательством вернуть фасад в изначальное состояние.

Финансовые издержки: к потенциальным затратам могут добавиться расходы на судебные разбирательства и штрафы.

Рекомендации для предотвращения проблем

Собрание собственников: первоочередным шагом является организация собрания собственников с целью получения письменного согласия на проект.

Оформление разрешений: необходимо получить все необходимые разрешения от соответствующих жилищных служб, даже при одобрении всех собственников.

Консультация у юристов: перед началом работ рекомендуется обратиться к юристу для проверки соответствия проекта действующему законодательству и минимизации рисков.

Хотя установка панорамных и французских окон может улучшить качество жизни, введение новых юридических норм требует аккуратного планирования и соблюдения всех процедур. Собственники должны убедиться в согласии всех жильцов и наличии всех разрешений, чтобы избежать возможных конфликтов и судебных разбирательств.