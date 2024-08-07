С 15 августа жизнь всех россиян, которые сидят дома изменится раз и навсегда: Татьяна Голикова раскрыла что произойдет

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2024 год стал переломным для российской пенсион...

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2024 год стал переломным для российской пенсионной системы, ознаменовав начало масштабной реформы.

Светлая сторона: Уже с июля средний размер пенсии по старости для неработающих россиян вырос до 18 521 рубля – ощутимая прибавка, ставшая результатом увеличения бюджетных ассигнований.

Обратная сторона медали: Доступ к пенсии по возрасту в ближайшие годы будет закрыт. Только с 2028 года начнется постепенное повышение пенсионных границ: до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В 2024 году право на пенсию сохранят лишь льготные категории граждан: инвалиды, родители детей-инвалидов, работники вредных производств, жители Крайнего Севера со стажем не менее 15 лет.

Стаж и баллы – новые реалии: В 2024 году для выхода на пенсию потребуется не менее 14 лет стажа (в 2025 году – 15 лет) и 25,8 пенсионных баллов (28,2 – в 2025 году).

Экономика на качелях: Повышение пенсий, безусловно, потребует дополнительных бюджетных расходов, что может привести к росту дефицита. С другой стороны, повышение пенсионного возраста увеличит предложение на рынке труда, а рост пенсионных выплат стимулирует потребительский спрос, особенно в таких сферах, как медицина и туризм.

Осторожность – залог успеха: Реформа пенсионной системы – необходимая, но сложная задача. Важно продумать каждый шаг, минимизировать риски и обеспечить баланс между экономическими реалиями и социальными обязательствами.

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