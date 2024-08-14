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С 15 августа жизнь всех неработающих россиян изменится на до и после: Татьяна Голикова раскрыла что произойдет

В 2024 году пенсионная система России пройдет ч...

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В 2024 году пенсионная система России пройдет через кардинальные изменения, не имеющие аналогов. По данным Социального фонда РФ, начиная с 1 июля 2024 года, средняя пенсия для неработающих граждан вырастет до 18 521 рубля, что стало возможным благодаря дополнительным бюджетным средствам. Однако это не единственное и не самое существенное нововведение для пенсионеров.

Вместе с ростом выплат изменяются условия назначения страховых пенсий. В ближайшие три года — 2024, 2025 и 2027 — оформить пенсию по старости нельзя будет никому. Изменения начнутся только в 2028 году, когда пенсионный возраст медленно вырастет до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Тем не менее, в 2024 году некоторые группы граждан, такие как инвалиды и работники с опасными профессиями, все же смогут выйти на отдых. Кроме того, минимальный трудовой стаж для получения пенсии в 2024 году составит 14 лет, а в 2025 — 15 лет, с обязательным индивидуальным пенсионным коэффициентом. Эти изменения потребуют внимательного подхода и анализа для минимизации негативных последствий.

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