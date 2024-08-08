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С 15 августа жизнь всех неработающих изменится в один миг: Татьяна Голикова раскрыла что произойдет

2024 год  стал  началом  грандиозной  перестрой...

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2024 год стал началом грандиозной перестройки пенсионной системы России. Повышение пенсий идет бок о бок с изменениями, которые затрагивают все аспекты назначения и получения выплат.

Пенсии растут, но не для всех:

Социальный фонд РФ сообщает, что средний размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров уже с 1 июля 2024 года составляет 18 521 рубль. Однако главная новость в том, что получить страховую пенсию по возрасту в 2024, 2025 и 2027 годах не сможет никто.

"Пенсионные каникулы" и их исключения:

Такая "пауза" в назначении пенсий по возрасту связана с повышением пенсионного возраста, который в 2028 году достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Однако уже в 2024 году на пенсию смогут выйти отдельные категории граждан: инвалиды, родители детей-инвалидов, работники вредных производств, а также лица, имеющие необходимый стаж работы на Крайнем Севере.

Стаж и баллы – новые реалии:

Важным условием для назначения пенсии остается наличие минимального трудового стажа (14 лет в 2024 году и 15 лет в 2025) и необходимого количества пенсионных баллов (ИПК).

Двойственное влияние на экономику:

Пенсионная реформа имеет как положительные, так и негативные последствия для экономики страны. С одной стороны, рост пенсий стимулирует потребительский спрос. С другой – повышение пенсионного возраста может привести к росту напряженности на рынке труда и замедлению роста заработных плат.

Россиянам предстоит адаптироваться к новым пенсионным реалиям, которые неизбежно скажутся на жизни каждого.

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