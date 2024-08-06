Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

С 15 августа жизнь всех безработных россиян изменится раз и навсегда: Татьяна Голикова раскрыла что произойдет

Российская  пенсионная  система  вступает  в  н...

Подписаться в Telegram

Российская пенсионная система вступает в новую эпоху. Реформы 2024 года несут с собой как долгожданные повышения выплат, так и кардинальные изменения в порядке назначения пенсий, которые окажут значительное влияние на экономику страны в целом.

"Прибавка" к пенсии и "заморозка" пенсионного возраста

С 1 июля 2024 года средний размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит 18 521 рубль. Это существенное повышение стало возможным благодаря дополнительным бюджетным ассигнованиям.

Однако параллельно с ростом выплат происходит и постепенное повышение пенсионного возраста. В 2024, 2025 и 2027 годах оформить пенсию по возрасту не сможет никто. Лишь с 2028 года начнется постепенное повышение пенсионных границ до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Кто сможет выйти на пенсию уже сейчас?

Несмотря на "заморозку" пенсионного возраста, ряд категорий граждан сохраняет право на досрочный выход на пенсию уже в 2024 году:

  • инвалиды;
  • родители и опекуны детей-инвалидов;
  • работники вредных и опасных производств;
  • люди, имеющие длительный стаж работы на Крайнем Севере.
  • Трудовой стаж и пенсионные баллы: растущие требования

Для получения права на страховую пенсию по старости в 2024 году необходимо иметь не менее 14 лет трудового стажа и 25,8 пенсионных баллов. В 2025 году эти показатели вырастут до 15 лет и 28,2 ИПК соответственно.

Экономические последствия реформы: две стороны медали

Повышение пенсионных выплат потребует значительных бюджетных расходов, что может привести к росту дефицита бюджета.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Татарстан организует три праздничных события с бюджетом 32,3 миллиона рублей

Новости Татарстана

день назад

Авиасбой в Казани: Turkish Airlines не допустила 38 пассажиров к вылету

перекись водорода против грибка

Новости Татарстана

день назад

Смертельное ДТП на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

"стоимость кастрации собаки в Санкт-Петербурге"

Новости Татарстана

день назад

Ипотечные реалии Казани: как доход влияет на мечты о жилье

Новости Татарстана

день назад

Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллионов рублей

Новости Казани

20 часов назад

Госслужащим в Казани хотят дать выходные с 22 по 24 октября

Новости Казани

день назад

В Царицыно мужчина забрался в дом и украл 5 тысяч евро
Новости Татарстана
21 час назад

2 спортсмена из РТ взяли золото и бронзу на Кубке РФ по спортивной гимнастике

Об этом рассказали в Министерстве спорта по Тат...

Новости Казани

час назад

Певица МакSим из Казани продает свой Maybach

Новости Казани

2 часа назад

В Казани экс-депутат Госсовета РТ Рифата Ганибаева получил больше 3 лет условно

Новости Казани

2 часа назад

Из-за «Ночного велофеста» с 17 по 18 августа перекроют центр Казани

Новости Казани

3 часа назад

В казанской филармонии пройдет ремонт
5-километровая пробка образовалась на въезде в ...
Новости Казани
час назад

5-километровая пробка образовалась на въезде в Казань из-за ДТП

Важное в РТ

18 часов назад

«Образовательная карта» напоминает о возможности перевыпуска карт для учеников казанских школ

Новости Татарстана

20 часов назад

Полицейские РТ проводят проверку после жестокого обращения с животным

Новости Татарстана

21 час назад

Тело утонувшего туриста из Челнов нашли спустя 8 дней в Бурзянском районе
Школьник из Казани открыл этап Чемпионата Росси...
Интересное в Казани
4 дня назад

Школьник из Казани открыл этап Чемпионата России по гонкам на выносливость вместе с чемпионом мира
13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское...
Новости Татарстана
18 часов назад

13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское сломал позвоночник