С 15 августа жизнь всех безработных россиян изменится раз и навсегда: Татьяна Голикова раскрыла что произойдет

Российская пенсионная система вступает в новую эпоху. Реформы 2024 года несут с собой как долгожданные повышения выплат, так и кардинальные изменения в порядке назначения пенсий, которые окажут значительное влияние на экономику страны в целом.

"Прибавка" к пенсии и "заморозка" пенсионного возраста

С 1 июля 2024 года средний размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит 18 521 рубль. Это существенное повышение стало возможным благодаря дополнительным бюджетным ассигнованиям.

Однако параллельно с ростом выплат происходит и постепенное повышение пенсионного возраста. В 2024, 2025 и 2027 годах оформить пенсию по возрасту не сможет никто. Лишь с 2028 года начнется постепенное повышение пенсионных границ до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Кто сможет выйти на пенсию уже сейчас?

Несмотря на "заморозку" пенсионного возраста, ряд категорий граждан сохраняет право на досрочный выход на пенсию уже в 2024 году:

инвалиды;

родители и опекуны детей-инвалидов;

работники вредных и опасных производств;

люди, имеющие длительный стаж работы на Крайнем Севере.

Трудовой стаж и пенсионные баллы: растущие требования

Для получения права на страховую пенсию по старости в 2024 году необходимо иметь не менее 14 лет трудового стажа и 25,8 пенсионных баллов. В 2025 году эти показатели вырастут до 15 лет и 28,2 ИПК соответственно.

Экономические последствия реформы: две стороны медали

Повышение пенсионных выплат потребует значительных бюджетных расходов, что может привести к росту дефицита бюджета.