С 15 августа это обязательно должно быть в багажнике у всех водителей. В противном случае лишат прав и заберут автомобиль

Сезон отпусков и дачных переездов в самом разгаре, а это значит, что дороги России заполнены автомобилями, чья вместительность испытывается по полной программе. Велосипеды, садовый инвентарь, стройматериалы - чтобы летний вояж не обернулся неприятностями, водителям стоит освежить в памяти правила перевозки грузов.

Опасный "выступ" и другие нюансы

Нередко из окон машин выглядывают части досок, труб или даже садовых тачек. Кажется, что такая мелочь не может создать проблем, но это опасное заблуждение. Даже незначительное превышение допустимых габаритов грозит не только штрафом до 2000 рублей, но и более серьезными последствиями:

Лишение прав на срок до 4 месяцев.

Конфискация автомобиля, если инспекторы ГИБДД посчитают, что дальнейшее движение на нём представляет угрозу.

Важно помнить: выступающий груз - это не просто нарушение ПДД, а потенциальная причина ДТП. Он может ограничивать обзор водителю, мешать маневрированию, цепляться за другие автомобили или создавать угрозу для пешеходов.

Ценные вещи и "опасные" грузы

Отдельное внимание - перевозке ценных предметов, например, антиквариата. В этом случае необходимо не только обеспечить их надежную фиксацию, но и соблюсти специальные требования по транспортировке таких грузов. Незнание нюансов может привести к непоправимым последствиям - повреждению или даже утере культурных ценностей.

Если вы планируете перевозить "опасные" грузы, например, горючие жидкости, обязательно оформите соответствующее разрешение и строго соблюдайте установленные нормы транспортировки.

Не стоит забывать: безопасность на дороге зависит от каждого участника движения. Соблюдение простых правил поможет избежать неприятных ситуаций и сохранить жизнь и здоровье себе и окружающим.