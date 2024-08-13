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· 16+ · Алина Алмакаева

С 15 августа это обязательно должно быть в багажнике у всех автомобилистов. Иначе лишат прав и заберут автомобиль

Лето - время путешествий и дачных переездов.

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Лето - время путешествий и дачных переездов. Однако, отправляясь в дорогу с полным багажником, важно помнить о безопасности и соблюдении правил перевозки грузов. ГИБДД ужесточает контроль на дорогах, проводя усиленные проверки автомобилей.

Чем опасен перегруженный багажник?

Многие недооценивают риски, связанные с неправильной перевозкой крупногабаритных вещей: велосипедов, садового инвентаря, стройматериалов и т.д. Даже незначительное нарушение правил может привести к:

Аварийным ситуациям:выступающие части груза ухудшают обзорность, мешают маневрированию, создавая опасность для водителя и окружающих.

Повреждению автомобиля: неправильно закрепленный груз может сместиться, повредив машину изнутри или выпав на дорогу.

Серьезным штрафам: за нарушение правил перевозки предусмотрены штрафы до 2000 рублей, лишение прав до 4 месяцев и даже конфискация автомобиля.

Что важно знать водителям?

Соблюдайте габариты:выступающие части не должны превышать 10 см.

Надежно фиксируйте груз:используйте специальные крепежные элементы, чтобы предотвратить его смещение.

Оформите разрешение: на перевозку опасных грузов требуется специальное разрешение.

Учитывайте особые правила: для перевозки антиквариата и музейных экспонатов действуют отдельные требования.

Помните, что контроль со стороны ГИБДД направлен, прежде всего, на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Тщательно проверяйте содержимое багажника перед поездкой и будьте бдительны на дорогах!

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