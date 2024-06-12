С 12 июня к пенсии добавят еще 2710 рублей. Касается абсолютно всех - и работающих, и неработающих

С июня текущего года пенсионеры в Российской Федерации, имеющие иждивенцев, смогут воспользоваться новой доплатой к пенсионным ежемесячным выплатам. Сумма данной доплаты составит 2712 рублей и будет доступен как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.

Это изменение стало возможным благодаря недавним корректировкам в пенсионном законодательстве, направленным на устранение дискриминации среди пожилых граждан, которые заботятся о своих детях или внуках. Такие нововведения делают систему более справедливой и позволяют многим ожидать дополнительной поддержки со стороны государства.

Как получить новую доплату

Дополнительные деньги будет назначаться на основании заявления. Для детей младше совершеннолетнего возраста подтверждение факта иждивения особых усилий не потребует. Однако, если ребенок старше этого возраста и продолжает обучение на дневном отделении вуза или колледжа, необходимо будет предоставить соответствующее подтверждение.

Ранее введённое ограничение, согласно которому летом выплаты приостанавливались до момента поступления ребенка в высшее или среднее специальное учебное заведение, теперь отменено. Это означает, что пенсионеры смогут получать доплату в течение всего лета без дополнительных подтверждений до осени, когда необходимо будет представить справку о поступлении.

Значение изменений

Эти изменения в законодательстве значительно упростят жизнь многих семей, где пенсионеры играют важную роль в поддержке младших членов семьи. Дополнительные средства помогут покрыть повседневные расходы или даже инвестировать в образование детей.

Новая доплата к пенсии — это шаг навстречу улучшению благосостояния пожилых граждан и поддержке семейных ценностей, особенно в контексте текущих экономических условий. Это также подчёркивает стремление государства оказывать поддержку своим гражданам на разных этапах их жизни, сообщает ngnovoros.