С 11 марта начнут лишать прав на 1,5 года: ГИБДД будет останавливать три типа водителей

Согласно официальной информации, начиная с 11 марта текущего года Госавтоинспекция планирует провести широкомасштабную проверку водителей с целью выявления и пресечения нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, находящихся в состоянии опьянения.



По словам экспертов, специальные проверяющие группы будут активно контролировать состояние дорог на выходных. Важнейшим аспектом будет определение наличия признаков алкогольного или наркотического воздействия на водителей.



Подтверждение факта нарушения будет производиться с помощью лабораторного анализа. В случае его положительного результата, нарушитель попадет под лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также будет обязан уплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Далее, аналогичные меры будут применены и к тем, кто откажется проходить тестирование на состояние опьянения, а также к лицам, садящимся за руль в нетрезвом состоянии.Госавтоинспекция намерена строго наказывать нарушителей с целью повышения безопасности на дорогах.