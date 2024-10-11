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С 10 октября во всех школах РФ отменят любимый предмет — дети злятся, а учителя ликуют

Министерство просвещения Российской Федерации п...

dumatv.ru

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Министерство просвещения Российской Федерации представило планы по изменению учебных программ для начального, среднего и старшего образования, которые были озвучены в проекте приказа от 18 сентября 2024 года.

Эти изменения направлены на усовершенствование и оптимизацию образовательного процесса.

Обновление учебного плана по физической культуре

Одним из наиболее заметных нововведений станет переработка программы по физической культуре. В учебном плане будут исключены дисциплины, такие как гольф и чирлидинг, чтобы освободить пространство для более востребованных и традиционных видов спорта, популярных среди студентов.

Упрощение образовательной терминологии

Проект также предлагает пересмотреть терминологию, использующуюся в учебных материалах. Сложные термины будут заменены на более простые и доступные формулировки. Это необходимо для облегчения понимания учащимися этих важных, но порой запутанных понятий.

Внедрение поурочного планирования

Также предусмотрено введение системы поурочного планирования для предметов, где это целесообразно. Это позволит педагогам более эффективно организовывать образовательный процесс и адаптировать его под специфические потребности учеников.

Совершенствование системы оценки

Планируется внедрение инициатив, направленных на повышение качества оценки образования на всех уровнях. Создание унифицированного списка критериев для оценки метапредметных результатов поможет более полно учитывать не только знания, но и навыки и компетенции, которые учащиеся получают в ходе обучения.

Влияние реформ на образовательный процесс

Эти реформы охватывают важнейшие аспекты школьного образования и нацелены на его улучшение. Они предполагают не только изменения в учебных планах, но и в методах обучения и оценки, что в конечном итоге должно способствовать повышению качества образования в России.

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