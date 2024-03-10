С 10 марта будут лишать прав на 1,5 года: ГИБДД будет останавливать три типа водителей

При подтверждении факта нарушения лабораторным анализом водителей ждет не только лишение прав на срок от полутора до двух лет, также их обяжут выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Также санкции применяются к тем, кто отказывается от прохождения тестирования на состояние опьянения, а также к тем, кто сажает пьяного друга за руль.

В случае последнего сценария меры применяются к обоим участникам ДТП. Как отметили в Госавтоинспекции, автоинспекторы решительно пресекают нарушения закона для обеспечения безопасности на дорогах.