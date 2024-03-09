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С 10 марта будут лишать прав на 1,5 года: ГИБДД будет искать три типа водителей

С 10 марта будут лишать прав на 1,5 года: ГИБДД будет искать три типа водителей

kp.ru

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Инспекторы в усиленном составе начнут контроль за дорожным движением в выходные дни согласно информации, опубликованной на сайте ngnovoros.ru.

Департамент ГИБДД планирует провести широкомасштабную проверку водителей с целью выявления тех, кто нарушает правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Эксперты подчеркивают, что специальные группы инспекторов будут активно следить за состоянием дорожного движения на выходных. Основное внимание будет уделено проверке водителей на признаки употребления алкоголя и наркотиков.

При обнаружении нарушений, подтвержденных лабораторным анализом, водителям грозит лишение водительских прав на период от полутора до двух лет, а также наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Санкции также распространяются на тех, кто отказывается от прохождения проверки состояния опьянения и на тех, кто позволяет пьяному человеку сесть за руль.

В случае, если водитель допускает такое преступление, ответственность несут оба участника преступления на дороге. Представители Госавтоинспекции подчеркивают, что сотрудники ГИБДД решительно борются с нарушителями закона, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.

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