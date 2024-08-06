«С 10 августа мы завершаем работу»: WhatsApp сообщил россиянам неожиданную новость

Поклонникам WhatsApp, пользующимся устаревшими моделями смартфонов, стоит приготовиться к переменам. Разработчики приложения объявили о прекращении его поддержки на 45 устройствах с операционными системами Android и iOS старых версий.

Время прощаться с любимым мессенджером настало для владельцев некоторых моделей Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG и даже Apple.

В чём причина? Разработчики WhatsApp стремятся обеспечить максимальную безопасность и стабильность работы мессенджера. Устаревшие операционные системы не позволяют в полной мере реализовывать новые функции и гарантировать защиту данных пользователей.

Что делать? Если ваш смартфон попал в "чёрный список", рекомендуем задуматься о приобретении нового устройства для комфортного и безопасного пользования WhatsApp. В настоящее время мессенджер рекомендует использовать его на устройствах с Android 5.0 или новее, а также на iPhone с iOS 12 и выше.

Не забудьте проверить, не оказался ли ваш телефон в числе "счастливчиков", которые в скором времени попрощаются с WhatsApp!