Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

«С 10 августа мы завершаем работу»: WhatsApp сообщил россиянам неожиданную новость

Поклонникам  WhatsApp,  пользующимся  устаревши...

Подписаться в Telegram

Поклонникам WhatsApp, пользующимся устаревшими моделями смартфонов, стоит приготовиться к переменам. Разработчики приложения объявили о прекращении его поддержки на 45 устройствах с операционными системами Android и iOS старых версий.

Время прощаться с любимым мессенджером настало для владельцев некоторых моделей Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG и даже Apple.

В чём причина? Разработчики WhatsApp стремятся обеспечить максимальную безопасность и стабильность работы мессенджера. Устаревшие операционные системы не позволяют в полной мере реализовывать новые функции и гарантировать защиту данных пользователей.

Что делать? Если ваш смартфон попал в "чёрный список", рекомендуем задуматься о приобретении нового устройства для комфортного и безопасного пользования WhatsApp. В настоящее время мессенджер рекомендует использовать его на устройствах с Android 5.0 или новее, а также на iPhone с iOS 12 и выше.

Не забудьте проверить, не оказался ли ваш телефон в числе "счастливчиков", которые в скором времени попрощаются с WhatsApp!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Татарстан организует три праздничных события с бюджетом 32,3 миллиона рублей

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 жилых комплексов Казани

дезинфекция тараканов оре

Новости Татарстана

день назад

Авиасбой в Казани: Turkish Airlines не допустила 38 пассажиров к вылету

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

аренда сотовых телефонов в Москве

Новости Татарстана

день назад

Смертельное ДТП на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека

Новости Татарстана

день назад

Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллионов рублей

Новости Казани

18 часов назад

Госслужащим в Казани хотят дать выходные с 22 по 24 октября

Новости Казани

23 часа назад

В Царицыно мужчина забрался в дом и украл 5 тысяч евро

Новости Казани

23 часа назад

В казанском кафе "Вечерний Баку" гости подрались с сотрудниками
Новости Татарстана
19 часов назад

2 спортсмена из РТ взяли золото и бронзу на Кубке РФ по спортивной гимнастике

Об этом рассказали в Министерстве спорта по Тат...

Новости Казани

4 минуты назад

Певица МакSим из Казани продает свой Maybach

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

Новости Казани

29 минут назад

В Казани экс-депутат Госсовета РТ Рифата Ганибаева получил больше 3 лет условно

Новости Казани

59 минут назад

Из-за «Ночного велофеста» с 17 по 18 августа перекроют центр Казани
13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское...
Новости Татарстана
17 часов назад

13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское сломал позвоночник

Новости Казани

час назад

В казанской филармонии пройдет ремонт

Важное в РТ

17 часов назад

«Образовательная карта» напоминает о возможности перевыпуска карт для учеников казанских школ

Новости Татарстана

19 часов назад

Тело утонувшего туриста из Челнов нашли спустя 8 дней в Бурзянском районе
Стоматолог, которая вылечила три поколения каза...
Интересное в Казани
5 дней назад

Стоматолог, которая вылечила три поколения казанцев: удивительная история Зухры Харисовны Яхиной 
3 пассажира автобуса пострадали в ДТП с участие...
Новости Татарстана
18 часов назад

3 пассажира автобуса пострадали в ДТП с участием грузовиков в Татарстане