«С 10 августа мы заканчиваем работу»: WhatsApp сообщил россиянам неожиданную новость

WhatsApp отключит свою работу на некоторых смартфонах в России

Убедитесь, что ваш телефон не входит в число перечисленных моделей. Если он там присутствует, возможно, стоит подумать о приобретении нового устройства. WhatsApp является одним из самых популярных мессенджеров в мире, и его разработчики постоянно внедряют обновления и новые функции, чтобы улучшить работу приложения. Оно совместимо с множеством смартфонов на Android, iOS и других платформах. Однако для ряда устаревших моделей произойдут изменения — WhatsApp перестанет функционировать на этих устройствах, сообщает портал gizchina.com.

Поддержка и обновления будут прекращены для 45 мобильников с устаревшими версиями ОС Google и Apple. В этот список входят устройства таких производителей, как Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG и Apple. Ознакомьтесь с ниже представленным списком, чтобы определить, нужно ли вам обновить телефон для безопасного использования мессенджера. Хотя некоторые из этих моделей уже довольно старые, их владельцы продолжают использовать их благодаря надежной аппаратной части или отсутствию возможности обновления. В данный момент WhatsApp рекомендует пользоваться приложением на устройствах с Android версии 5.0 и выше, а также на iPhone с iOS 12 и выше.