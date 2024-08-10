«С 10 августа мы прекращаем работу»: WhatsApp сообщил россиянам неожиданную новость
znamenka.info
В ближайшем будущем владельцы определенных устаревших моделей смартфонов в России столкнутся с необходимостью обновления своих устройств из-за остановки поддержки популярного мессенджера WhatsApp.
Портал gizchina.com информирует, что данное обновление затрагивает устройства на старых версиях операционных систем Android и iOS.
Причины отказа от поддержки
Приложение WhatsApp продолжает эволюционировать, предлагая новые функции и улучшенные меры безопасности. Эти обновления, однако, требуют более мощной аппаратной и программной поддержки, чем та, которая доступна на старых моделях телефонов. Отказ от поддержки устаревших устройств позволяет разработчикам сосредоточить усилия на адаптации современных технологий и повышении общей производительности сервиса.
Устройства, выходящие из игры
Список устройств, которые больше не будут поддерживаться, включает модели от Samsung, Apple, Huawei, Motorola, Sony и LG. Примеры включают iPhone 5 и 5C, Samsung Galaxy Note 3, Galaxy S4 Mini, а также Huawei Ascend P6 S. Всего список насчитывает более 40 устройств.
Как действовать пользователям
Для продолжения пользования WhatsApp без ограничений, пользователям рекомендуется переход на устройства, поддерживающие Android 5.0 и выше или iOS 12 и выше. Это обеспечит доступ ко всем функциям мессенджера и улучшенную безопасность.
Методы проверки совместимости устройства
Для проверки версии операционной системы своего смартфона пользователи могут обратиться к настройкам устройства. Если версия системы устарела, следует рассмотреть возможность обновления смартфона.
Воздействие на пользовательскую аудиторию
Это изменение может вызвать трудности у некоторых групп пользователей, особенно у старшего поколения, к которому многие из этих моделей смартфонов уже обратились. Обновление устройства позволит не только восстановить функциональность WhatsApp, но и даст доступ к расширенному спектру приложений и улучшенной защите данных.
Отказ от поддержки старых моделей смартфонов в WhatsApp является частью стратегии компании по улучшению сервиса. Владельцам устаревших устройств следует подумать о переходе на более новые модели для обеспечения бесперебойной и безопасной связи. Это изменение подчеркивает важность постоянного обновления технологий для соответствия современным стандартам безопасности и функциональности.
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