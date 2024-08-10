«С 10 августа мы прекращаем работу»: WhatsApp сообщил россиянам неожиданную новость

В ближайшем будущем владельцы определенных устаревших моделей смартфонов в России столкнутся с необходимостью обновления своих устройств из-за остановки поддержки популярного мессенджера WhatsApp.

Портал gizchina.com информирует, что данное обновление затрагивает устройства на старых версиях операционных систем Android и iOS.

Причины отказа от поддержки

Приложение WhatsApp продолжает эволюционировать, предлагая новые функции и улучшенные меры безопасности. Эти обновления, однако, требуют более мощной аппаратной и программной поддержки, чем та, которая доступна на старых моделях телефонов. Отказ от поддержки устаревших устройств позволяет разработчикам сосредоточить усилия на адаптации современных технологий и повышении общей производительности сервиса.

Устройства, выходящие из игры

Список устройств, которые больше не будут поддерживаться, включает модели от Samsung, Apple, Huawei, Motorola, Sony и LG. Примеры включают iPhone 5 и 5C, Samsung Galaxy Note 3, Galaxy S4 Mini, а также Huawei Ascend P6 S. Всего список насчитывает более 40 устройств.

Как действовать пользователям

Для продолжения пользования WhatsApp без ограничений, пользователям рекомендуется переход на устройства, поддерживающие Android 5.0 и выше или iOS 12 и выше. Это обеспечит доступ ко всем функциям мессенджера и улучшенную безопасность.

Методы проверки совместимости устройства

Для проверки версии операционной системы своего смартфона пользователи могут обратиться к настройкам устройства. Если версия системы устарела, следует рассмотреть возможность обновления смартфона.

Воздействие на пользовательскую аудиторию

Это изменение может вызвать трудности у некоторых групп пользователей, особенно у старшего поколения, к которому многие из этих моделей смартфонов уже обратились. Обновление устройства позволит не только восстановить функциональность WhatsApp, но и даст доступ к расширенному спектру приложений и улучшенной защите данных.

Отказ от поддержки старых моделей смартфонов в WhatsApp является частью стратегии компании по улучшению сервиса. Владельцам устаревших устройств следует подумать о переходе на более новые модели для обеспечения бесперебойной и безопасной связи. Это изменение подчеркивает важность постоянного обновления технологий для соответствия современным стандартам безопасности и функциональности.