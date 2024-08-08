«С 10 августа мы прекращаем работу»: WhatsApp объявил россиянам неожиданную новость

Убедитесь, что ваш смартфон присутствует в списке указанных моделей. Если он там есть, возможно, стоит рассмотреть возможность приобретения нового устройства.

WhatsApp — это одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями в мире. Разработчики постоянно работают над обновлениями, внедряя новые функции, чтобы улучшить возможности приложения. Оно совместимо с множеством смартфонов на платформе Android, iOS и некоторых других. Однако для ряда устаревших моделей ожидаются изменения — WhatsApp прекратит поддержку таких устройств, сообщает портал gizchina.com.

Программа прекратит обновления для 45 телефонов с устаревшими версиями операционных систем от Google и Apple. В этот список вошли устройства брендов, таких как Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG и Apple.

Несмотря на то что некоторые модели довольно стары, пользователи все еще их используют, благодаря хорошим характеристикам или отсутствию обновлений. На данный момент WhatsApp рекомендует применять приложение на смартфонах с Android 5.0 и выше, а также на iPhone с iOS 12 и новее.