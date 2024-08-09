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«С 10 августа мы полностью прекращаем работу»: WhatsApp сообщил россиянам неожиданную новость

Если  вы  пользуетесь WhatsApp  и  не  любите  ...

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Если вы пользуетесь WhatsApp и не любите менять телефоны, эта новость для вас. Популярный мессенджер прекращает поддержку устаревших моделей смартфонов. Проверьте, не попал ли ваш гаджет в "черный список"!

Прогресс не ждет: Разработчики WhatsApp постоянно совершенствуют приложение, добавляя новые функции и повышая уровень безопасности. Однако поддержка устаревших операционных систем становится слишком затратной и нецелесообразной.

45 моделей на выход: Под отключение попадут смартфоны Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG и даже Apple, работающие на старых версиях Android и iOS. Полный список моделей можно найти на портале gizchina.com.

Время обновляться: Если ваш телефон оказался в числе "счастливчиков", не отчаивайтесь! Это отличный повод порадовать себя новой моделью и оценить все преимущества современных технологий.

Минимальные требования для WhatsApp:

Android 5.0 и выше.

iOS 12 и выше.

Не забывайте о безопасности! Использование устаревших версий приложений и операционных систем делает ваши данные уязвимыми для киберпреступников. Обновление телефона – это не только новые возможности, но и надежная защита вашей личной информации.

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