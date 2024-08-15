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С 1 сентября вообще нельзя: в школах начнет действовать новое обязательное правило для учеников

С началом учебного года 2024-2025 в российских ...

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С началом учебного года 2024-2025 в российских школах ожидаются значительные изменения, направленные на повышение дисциплины, улучшение концентрации учеников на учебном процессе и создание безопасной и комфортной образовательной среды. Одним из основных новшеств станет полный запрет на использование мобильных телефонов и умных часов в классе.

Запрет на электронику: строгие рамки и исключения.

Это правило будет распространяться на всех учащихся, вне зависимости от их возраста или класса. Исключения будут сделаны только на переменах и в реальных экстренных ситуациях, когда необходимо совершить телефонный звонок или отправить срочное сообщение.

Каждая школа самостоятельно установит критерии для экстренных случаев и отразит их в своих внутренних документах. Таким образом, понимание допустимого использования гаджетов может немного варьироваться в различных учебных заведениях. Однако основной принцип полного запрета на смартфоны и смарт-часы во время уроков останется неизменным.

Усиление дисциплины: новые требования к поведению.

Кроме этого, с нового учебного года в школах значительно усилится контроль за дисциплиной. Внутренние правила будут дополнены новыми требованиями к поведению на занятиях. Это позволит учителям лучше защищаться от проявлений давления со стороны учеников.

Данные меры направлены на создание более спокойной и безопасной образовательной атмосферы. Ожидается, что они помогут сократить случаи нарушения дисциплины, улучшить внимание школьников к учебе и повысить общее качество образования.

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