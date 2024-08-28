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С 1 сентября в российских школах вводят новый предмет - в недоумении даже учителя

В текущем учебном году образовательные учрежден...

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В текущем учебном году образовательные учреждения России внедряют новый предмет «Труд (технология)», замещающий устаревший курс «Технология».

Это обновление является частью стратегических реформ, цель которых — улучшение качества обучения и адаптация учащихся к динамично меняющемуся мировому контексту.

В рамках программы для младшей школы (1-4 классы) предусмотрено 135 учебных часов, разделенных на годовые модули по 34 часа. Занятия, которые будут проходить еженедельно, охватывают разнообразные аспекты от базовых технологий до ручной работы с материалами.

Учащиеся будут знакомиться с широким спектром материалов, таких как бумага, картон, различные ткани, натуральные материалы, а также синтетические продукты вроде пластика и поролона. В процессе обучения они овладеют начальными навыками в областях, таких как слесарное дело и швейное искусство, что способствует развитию как творческих, так и практических умений, позволяя глубже понять разнообразие современных профессий.

На более позднем этапе обучения, с 5 по 9 класс, нагрузка увеличится до 272 часов. В классах с 5 по 7 предмет будет изучаться 68 часов в год, то есть два часа в неделю, в то время как 8 и 9 классы изучат его по 34 часа за один учебный год, что равно одному часу в неделю. Курс включает в себя как обязательные, так и выборочные модули, охватывающие такие направления как промышленное производство, технологии обработки продуктов питания, компьютерная графика и черчение, робототехника и 3D-моделирование.

Студенты также получат возможность выбрать специализированные модули: автоматизированные системы управления, животноводство или растениеводство. Новый учебный план уделяет особое внимание навыкам черчения и графической грамотности, подготавливая учащихся к выполнению сложных задач. Современный акцент делается на включении в курс робототехники темы БПЛА, что подчеркивает инновационный и актуальный подход к образованию.

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