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С 1 сентября снова перейдут на дистант: почему школьников перестанут пускать в школы в этом году?

С началом нового учебного года, 1 сентября, в р...

56orb.ru

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С началом нового учебного года, 1 сентября, в ряде регионов России будет введено дистанционное обучение.

Это решение вызвано продолжающейся напряженной ситуацией в приграничных областях страны, таких как Белгородская, Брянская и Курская области. В ходе недавнего совещания, проведенного президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции, были обсуждены меры по обеспечению безопасности и организации учебного процесса в этих регионах.

Почему вводится дистанционное обучение?

В условиях сохраняющейся угрозы для безопасности граждан, особенно детей, было принято решение о переводе части школ на дистанционный формат обучения. Временный исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов подтвердил, что в зависимости от текущей ситуации в регионе школы будут работать в одном из трех режимов: дистанционное обучение, смешанный формат или традиционное очное обучение. Этот подход позволяет гибко реагировать на изменения обстановки, обеспечивая безопасность учащихся.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в регионе уже подготовлены 113 школ для перехода на дистанционное обучение. В Белгороде и Белгородском районе родителям предоставили возможность выбора: отправить детей на очные занятия или оставить их на дистанционном обучении. При этом родителям позволено менять формат обучения в течение учебного года в зависимости от ситуации.

Меры по обеспечению безопасности

Одним из главных вопросов, обсуждавшихся на совещании, стало усиление мер безопасности в школах и других учебных заведениях. В частности, в регионах возводятся укрытия на детских и спортивных площадках, перед входами в школы, а также укрепляются окна специальной пленкой, которая может удерживать осколки в случае обстрелов. В школах регулярно проводятся занятия по оказанию первой медицинской помощи и обучению действиям в экстремальных ситуациях.

Кроме того, особое внимание уделяется поддержке стабильного интернет-соединения для дистанционного обучения. Однако постоянные атаки на инфраструктуру связи создают сложности для поддержания связи с учителями в прифронтовых районах. Губернатор Белгородской области обратился с просьбой к правительству выделить дополнительные средства на прокладку оптоволоконных линий, чтобы обеспечить стабильный доступ к интернету для учащихся.

План эвакуации и сотрудничество с другими регионами

Владимир Путин и члены правительства также обсудили возможность временной эвакуации детей из наиболее опасных районов в другие регионы, где они смогут получать образование в безопасных условиях. Летом такие программы уже действовали, и теперь планируется продолжить их осенью. Дети из Шебекинского, Грайворонского и других округов Белгородской области будут направлены в санатории и детские лагеря в других регионах страны.

Министр финансов Антон Силуанов выразил готовность поддержать инициативу по прокладке оптоволокна и обеспечению стабильного интернет-соединения для школьников в приграничных областях.

Решение о переводе части школьников на дистанционное обучение с 1 сентября обусловлено необходимостью обеспечения их безопасности в условиях сохраняющейся угрозы в приграничных регионах России. Власти предпринимают все возможные меры для минимизации рисков и создания безопасных условий для учебного процесса, включая укрепление школьной инфраструктуры и организацию дистанционного обучения. Важно, чтобы все родители и школьники были готовы к этим изменениям и понимали, что главная цель — сохранение жизни и здоровья детей.

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