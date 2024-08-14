С 1 сентября это будет строго запрещено: в школах начнет действовать новое важное правило для учеников
С 1 сентября 2024 года в российских школах вступают в силу масштабные изменения, направленные на улучшение дисциплины и повышение эффективности учебного процесса.
Главное новшество – полный запрет на использование мобильных телефонов и умных часов во время уроков.
Исключение будет сделано только для перемен и действительно экстренных ситуаций, при этом критерии таких ситуаций будут определяться каждой школой самостоятельно.
Помимо этого, усилен контроль за соблюдением дисциплины:
В правила внутреннего распорядка вносятся дополнения, регламентирующие поведение учащихся на уроках.
Ожидаемые результаты:
Сокращение случаев нарушения дисциплины.
Повышение концентрации внимания учеников на учебном материале.
Создание более спокойной и безопасной образовательной среды.
Новые правила вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Одни поддерживают запрет на гаджеты и жесткие меры по поддержанию дисциплины. Другие опасаются, что это приведет к чрезмерному контролю и нарушению прав учащихся.
Время покажет, насколько эффективными окажутся новые меры.
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