Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

С 1 сентября это будет строго запрещено: в школах начнет действовать новое обязательное правило для учеников

С 1 сентября 2024 года в российских школах начн...

darminaopel.ru

Подписаться в Telegram

С 1 сентября 2024 года в российских школах начнут действовать новые правила, направленные на усиление дисциплины и концентрации учащихся.

Согласно этим изменениям, введется полный запрет на использование мобильных телефонов и умных часов во время учебных занятий. Это касается всех учеников, вне зависимости от возраста и класса, за исключением времени на переменах и в экстренных случаях.

Детали нововведений

Запрет на гаджеты: Ученики не смогут использовать мобильные устройства в классе, чтобы минимизировать отвлечение внимания и повысить уровень усвоения материала. Исключения будут четко регулироваться школами в соответствии с установленными локальными актами.

Усиление контроля за дисциплиной: Внутренние правила школ станут строже, особенно в части поведения учащихся. Это предусмотрено для создания более безопасной и спокойной образовательной среды.

Обсуждение в обществе

Вопрос организации использования мобильных телефонов в школах уже долгое время обсуждается среди педагогов и родителей. Многие считают, что телефоны мешают обучению, в то время как другие видят в них полезный ресурс для расширения образовательных возможностей. Принятие этих мер может стать компромиссным решением, позволяющим использовать технологии в образовательных целях, но с соблюдением строгих рамок.

Перспективы

Эти изменения, безусловно, внесут значительные коррективы в школьную жизнь, подчеркивая важность дисциплины и сосредоточенности на учебном процессе. Они также стимулируют школы к созданию эффективных и сбалансированных подходов к использованию цифровых технологий в образовательной деятельности. Новые правила призваны не только улучшить уровень знаний и умений учащихся, но и повысить общее качество российского образования, ориентированного на современные стандарты и потребности.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

17 часов назад

В Казани в 40 лет погиб сотрудник центра медицины катастроф Николай Трофимов

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

потравка тараканов москвы прогресс

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

ветеринарный врач-ортопед в Санкт-Петербурге

Лонгриды

14 часов назад

«Может залипнуть в этом образе»: квадробика — новая игра или опасное увлечение современных детей, мнение психолога

Новости Казани

день назад

38-летний победитель шоу «Взвешенные люди» из Казани умер из-за остановки сердца

Новости Казани

день назад

Жители Казани выступают против установки шумозащитных экранов

Новости Казани

день назад

В Казани скончался победитель второго сезона "Взвешенные люди"

Новости Казани

день назад

Из-за аварии приостановили движение на трассе М7
Новости Татарстана
17 часов назад

На этой неделе в Татарстане будет до +26 градусов и дожди

Во вторник и в среду прогнозируются дождь и гроза

Новости Татарстана

24 минуты назад

Татарстанец поймал сома весом 42,7 кг

Гид по скидкам Казани

день назад

Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 жилых комплексов Казани

Новости Казани

13 часов назад

Из Комсомольского озера в Казани достали тело мужчины

Новости Казани

13 часов назад

ISNA: Путин пригласил президента Ирана Пезешкиана на саммит БРИКС в октябре
В Казани курьер спас девушку от агрессора
Новости Казани
16 часов назад

В Казани курьер спас девушку от агрессора

Новости Татарстана

13 часов назад

В РТ возбуждено дело о краже полезных ископаемых на 40 миллионов рублей

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстан приехали 20 эвакуированных жителей Курской области

Новости Татарстана

16 часов назад

Под Нижнекамском может появиться логистический хаб
8 городов и более 10 000 посетителей - как прош...
Интересное в Казани
6 дней назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла
Nissan Qashqai чуть не задавил пешеходов после ...
Новости Казани
22 часа назад

Nissan Qashqai чуть не задавил пешеходов после столкновения с «Ладой» в Казани