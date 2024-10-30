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С 1 ноября в российских магазинах вводятся ограничения на продажу сливочного масла: успейте запастись

Крупные российские производители молочной проду...

drive2.ru

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Крупные российские производители молочной продукции сообщили о сокращении производства масла на сливках и предстоящем повышении цен на этот продукт.

Основные причины — дефицит сырья и возросшие затраты на производство. Такие заявления встревожили потребителей, ведь подорожание базовых продуктов питания может заметно отразиться на бюджете многих семей.

Дефицит сливок и рост себестоимости

Компания HN, известная под маркой «Простоквашино», поделилась данными, согласно которым стоимость сливок, необходимого сырья для производства масла, возросла на 46% за первые восемь месяцев текущего года. Это повышение цен связано с нехваткой качественного сырья и увеличением расходов на логистику и упаковку.

Изменение условий сотрудничества с торговыми сетями

Производители пересматривают свои соглашения с торговыми сетями, поскольку нестабильность на мировом рынке масла и высокая стоимость сырья вынуждают их к более строгим условиям. Одновременно растет спрос на коровье молоко с пониженной жирностью, который ограничивает возможности для производства сливочного масла. Это обстоятельство может отразиться на ценовой политике ритейлеров и усложнить доступность масла для массового покупателя.

Объяснение экспертов: что влияет на рост цен на масло?

Себестоимость сливочного масла выросла по ряду причин: значительная часть затрат приходится на сырье и его транспортировку, а также на материалы для упаковки. В Госдуме Минэкономразвития предложили рассмотреть возможность установления предельных значений для цен на сливочное масло в розничной продаже, что могло бы помочь стабилизировать рынок и снизить финансовую нагрузку на потребителей.

Ожидаемый рост цен и советы потребителям

По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы розничные цены на сливочное масло могут вырасти на 10–15% в зависимости от региона и магазина. Потребителям стоит учитывать этот фактор и по возможности приобретать масло по акциям, а также внимательно следить за предложениями с выгодным соотношением цены и качества.

В условиях, когда базовые продукты питания дорожают, такие меры помогут сократить расходы на повседневные покупки.

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