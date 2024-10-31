С 1 ноября в магазинах России вводятся ограничения на продажу сливочного масла: успейте запастись

Известные молочные производители, включая бренд «Простоквашино», объявили о вероятном сокращении объемов производства сливочного масла, а также о росте его цен.

В ближайшее время россиян, возможно, ждёт сюрприз в виде повышения цен и потенциального дефицита на полках магазинов. Причины этого лежат в различных факторах: нехватке сырья, росте себестоимости и повышенном спросе на молочные продукты с низким содержанием жира.

Ключевые причины увеличения цен на масло

Марка HN, выпускающая продукцию «Простоквашино», сообщила о резком увеличении цен на сырьё: за первые половину 2024 года стоимость сливок возросла на 39%, а за восемь месяцев — на 46%. В свою очередь, цены на сливочное масло также увеличились на 48% и 55% соответственно для продуктов под собственной маркой «Село Зеленое» и «Крестьянское масло».

Изменения на международном рынке молока, нехватка запасов молочного сырья и возросшие производственные затраты заставляют переработчиков адаптировать свои планы, сообщая ритейлерам о возможных сбоях в поставках масла и увеличении его цен. Условия поставок с торговыми сетями пересматриваются, и некоторые виды масла уже временно сняты с продаж.

Факторы, приводящие к снижению объемов производства

Ситуация с поставками масла затрудняется рядом факторов:

- Нехватка молочного сырья. Дефицит качественного молока и сливок сильно осложняет процесс производства, так как для получения масла требуются сливки с высоким содержанием жира.

- Существенный рост себестоимости. Увеличение расходов на сырьё, упаковку и логистику в свою очередь влечёт за собой повышение цен. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов даже предложил обсудить введение ограничений на розничные цены на сливочное масло, чтобы удержать его доступность и избежать резких колебаний цен.

- Увеличение спроса на обезжиренное молоко. Производственные предприятия становятся всё более склонными к использованию молока с низким содержанием жира, что ведет к снижению доступности необходимых сливок для выпуска масла. Это также влияет на объемы производства и ограничивает поставки.

Как это отразится на потребителях?

В скором времени покупатели могут заметить рост цен на масло и сокращение ассортимента. Увеличивающиеся производственные затраты вынуждают производителей повышать отпускные цены, а возможный дефицит делает товар менее доступным. Для многих россиян, особенно для семей с низкими доходами, это окажется значительной нагрузкой на бюджет, поскольку сливочное масло является одним из основных продуктов на кухне.

Эксперты рекомендуют потребителям готовиться к изменениям на рынке и, по возможности, искать альтернативные продукты или следить за акциями.

Возможные шаги для стабилизации рынка

Власти рассматривают различные меры по стабилизации цен. Например, Борис Чернышов предложил ввести пороговые значения для розничных цен на масло, что могло бы сохранить его доступность. В долгосрочной перспективе также могут потребоваться меры по поддержке отечественного производства молочной продукции, чтобы улучшить ситуацию с сырьём и помочь производителям удерживать цены на приемлемом уровне.

Сложности на рынке сливочного масла являются следствием глобальных экономических изменений, нехватки молочного сырья и растущих издержек. Пока производители и ритейлеры ведут переговоры, а власти рассматривают меры стабилизации, покупателям стоит следить за новостями и готовиться к возможному подорожанию масла.

