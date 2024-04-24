«С 1 мая — тотальный запрет». Всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

Владельцев квартир с приборами учета коммунальных ресурсов ожидают изменения, в числе которых запрет на требование документов о поверке счетчиков. Теперь управляющие компании не имеют права требовать у собственников такие документы, поскольку вся информация о поверках хранится в системе Росреестра под названием "Аршин".

Также собственники имеют право на перерасчет платы по показаниям счетчиков в случае начисления платы по нормативам при исправно работающем счетчике. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию с заявлением и предоставить показания счетчика.

Для узнавания даты поверки счетчика можно использовать несколько способов, такие как проверка на самом счетчике, в квитанции за коммунальные услуги или в личном кабинете на сайте управляющей компании.

Если счетчик не прошел поверку, его необходимо заменить за счет собственника. Однако в некоторых случаях замена может быть произведена бесплатно, если счетчик вышел из строя по вине управляющей компании.

Новые правила направлены на упрощение процедуры поверки счетчиков и защиту прав собственников квартир. В случае возникновения вопросов или проблем рекомендуется обратиться за консультацией к юристу.