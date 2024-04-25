«С 1 мая — полный запрет». Всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет новое правило

Владельцев квартир со счетчиками учета коммунальных ресурсов ожидают изменения в ближайшее время:

Запрет на предоставление документов о поверке счетчиков

Управляющие компании больше не могут требовать у собственников документы о поверке счетчиков. Информация о поверке хранится в системе Росреестра под названием "Аршин", и ресурсоснабжающие организации могут получить доступ к этой информации без обращения к владельцам квартир.

Пересчет оплаты по данным счетчиков

Если управляющая компания начислила плату по нормативам при исправно работающем счетчике, собственники имеют право потребовать пересчета. Для этого следует обратиться в управляющую компанию с заявлением и предоставить показания счетчика.

Пересчет будет произведен с момента, когда счетчик был признан неисправным до момента, когда поверка подтвердила его исправность. Сумма пересчета будет зачислена на счет собственника.

Как узнать дату поверки счетчика

Дата поверки счетчика может быть выявлена следующими способами:

На самом счетчике (обычно указана на пломбе или лицевой панели).

В квитанции за коммунальные услуги (раздел "Показания счетчиков").

В личном кабинете на сайте управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.

В системе Росреестра "Аршин".

Что делать, если счетчик не прошел поверку

Если счетчик не прошел поверку, его следует заменить. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию или специализированную организацию с лицензией на установку и поверку счетчиков.

Замена счетчика оплачивается собственником, хотя в некоторых случаях (например, если счетчик вышел из строя по вине управляющей компании) замена может быть бесплатной.

Новые правила направлены на упрощение процедуры поверки счетчиков и защиту прав собственников квартир. В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с поверкой счетчиков, рекомендуется обратиться за консультацией к юристу.