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«С 1 мая — полный запрет». Всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

«С 1 мая — полный запрет». Всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

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В ближайшем будущем владельцев квартир с приборами учета коммунальных ресурсов ожидают следующие изменения:

Запрет на требование предоставления документов о поверке счетчиков

Управляющие компании больше не смогут требовать от собственников квартир документы о поверке счетчиков. Информация о проведенных поверках будет храниться в единой системе Росреестра под названием «Аршин». Ресурсоснабжающие организации смогут получать доступ к этой информации без необходимости обращаться к собственникам квартир.

Перерасчет оплаты за услуги на основе данных счетчиков

Если управляющая компания начислила плату в соответствии с нормативами при исправно работающем счетчике, собственники имеют право требовать перерасчета. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию с заявлением и предоставить показания счетчика.

Перерасчет будет осуществлен с момента, когда счетчик был признан неработоспособным до момента проведения поверки и подтверждения его исправности. Сумма перерасчета будет зачислена на лицевой счет собственника.

Как узнать дату поверки счетчика

Информацию о дате поверки счетчика можно узнать:

  • Прямо на самом счетчике (обычно указана на пломбе или лицевой панели).
  • В квитанции за коммунальные услуги (в разделе «Показания счетчиков»).
  • В личном кабинете на сайте управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.
  • В системе Росреестра "Аршин".

Что делать, если счетчик не прошел поверку

Если счетчик не прошел поверку, его необходимо заменить. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию или специализированную организацию с лицензией на установку и проверку счетчиков.

Замена счетчика производится за счет собственника. Однако в некоторых случаях (например, если счетчик вышел из строя по вине управляющей компании) замена может быть выполнена бесплатно.

Новые правила направлены на упрощение процесса поверки счетчиков и защиту прав собственников квартир. Если у вас возникли вопросы или проблемы, связанные с проверкой счетчиков, рекомендуем обратиться за консультацией к юристу.

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