«С 1 мая — полный запрет». Всех россиян, у которых в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

Владельцев квартир с приборами учета коммунальных ресурсов ждут изменения в ближайшем будущем:

1. Запрет на предоставление документов о поверке счетчиков

Управляющие компании больше не имеют права требовать от собственников квартир документы о проведении поверки счетчиков. Вся информация о поверках хранится в единой системе Росреестра под названием "Аршин", и ресурсоснабжающие организации могут получить к ней доступ без обращения к владельцам.

2. Перерасчет оплаты на основе данных счетчиков

Если управляющая компания начислила оплату на основе нормативов при исправно работающем счетчике, собственники имеют право на перерасчет. Для этого нужно написать заявление в управляющую компанию и предоставить показания счетчика. Перерасчет будет произведен с момента выявления неисправности счетчика до момента его поверки и подтверждения исправности.

3. Как узнать дату поверки счетчика

Узнать дату проведения поверки можно следующими способами: на самом счетчике, в квитанции за коммунальные услуги, в личном кабинете на сайте управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, а также в системе Росреестра "Аршин".

4. Что делать, если счетчик не прошел поверку

Если счетчик не прошел поверку, его нужно заменить. Обратиться за заменой можно в управляющую компанию или специализированную организацию с лицензией на установку и проверку счетчиков. Замена счетчика осуществляется за счет собственника, но в некоторых случаях замена может быть бесплатной.

Новые правила направлены на упрощение процедуры поверки счетчиков и защиту прав собственников квартир. При возникновении вопросов или проблем с поверкой счетчиков рекомендуется обратиться к юристу для консультации.