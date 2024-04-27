«С 1 мая — полный запрет». Всех граждан, у которых в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

Владельцы квартир с приборами учета коммунальных ресурсов ожидают следующих изменений:

- Запрет на требование документов о поверке счетчиков

Управляющие компании больше не могут требовать у собственников квартир документы о поверке счетчиков, так как вся информация об этом хранится в системе Росреестра под названием "Аршин". Ресурсоснабжающие организации могут получить эту информацию из системы без обращения к владельцам.

- Перерасчет платы по показаниям счетчиков

Собственники могут требовать перерасчета, если управляющая компания начислила плату по нормативу при исправно работающем счетчике. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию с заявлением и предоставить показания счетчика. Перерасчет будет произведен с даты, когда счетчик был признан неисправным до даты его поверки и подтверждения исправности, сумма перерасчета будет зачислена на лицевой счет собственника.

- Как узнать дату поверки счетчика

Дату поверки счетчика можно узнать на самом счетчике, в квитанции за коммунальные услуги, в личном кабинете на сайте управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, а также в системе Росреестра "Аршин".

- Что делать, если счетчик не прошел поверку

Если счетчик не прошел поверку, его необходимо заменить. Для этого следует обратиться в управляющую компанию или специализированную организацию, имеющую лицензию на установку и поверку счетчиков. Замена счетчика производится за счет собственника, хотя в некоторых случаях может быть выполнена бесплатно.

Новые правила призваны упростить процедуру поверки счетчиков и защитить права собственников квартир. Если у вас возникли вопросы или проблемы, рекомендуем обратиться за консультацией к юристу.