С новыми изменениями в регулировании взаимодействия с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, владельцы квартир в России могут ожидать снижения бюрократической нагрузки и улучшения контроля за расчетами по коммунальным платежам.

Основные нововведения включают:

Упрощение доступа к информации о поверке счетчиков: Управляющие компании больше не могут требовать от собственников документы о поверке счетчиков. Теперь всю необходимую информацию можно получить через единую систему Росреестра, называемую «Аршин». Это позволяет ресурсоснабжающим организациям доступать к данным напрямую, облегчая процесс для владельцев.

Перерасчет платежей при ошибочных начислениях: Если платежи были начислены вопреки данным исправных счетчиков, собственники могут запросить перерасчет. Необходимо предоставить управляющей компании актуальные показания приборов учета.

Способы получения информации о последней поверке счетчика:

На приборе: Обычно дата последней поверки указывается на пломбе или лицевой стороне счетчика. Через квитанции: В ежемесячных квитанциях за коммунальные услуги может быть указана информация о последней поверке. В личном кабинете: Доступ к этой информации также возможен через личные кабинеты на сайтах управляющих компаний или ресурсоснабжающих организаций. Через систему «Аршин»: Эта система Росреестра также предоставляет доступ к данным о поверке.

При необходимости замены счетчика: Если счетчик вышел из строя или не прошел поверку, его следует заменить через управляющую компанию или лицензированную организацию. Замена может быть осуществлена за счет собственника или управляющей компании, если поломка произошла по вине последней.

Эти изменения направлены на то, чтобы сделать процесс учета коммунальных ресурсов более прозрачным и удобным для владельцев квартир. Снижение бумажной волокиты и упрощение процедур должны способствовать более эффективному и справедливому расчету коммунальных платежей. При возникновении вопросов или проблем рекомендуется обратиться за юридической консультацией.