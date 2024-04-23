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«С 1 мая — абсолютный запрет». Всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

«С 1 мая — абсолютный запрет». Всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

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В ближайшее время владельцев квартир с приборами учета коммунальных ресурсов ждут следующие изменения:

Запрет на требование документов о поверке счетчиков

Управляющие компании больше не имеют права требовать у собственников документы о поверке счетчиков. Вся информация о проверках хранится в единой системе Росреестра под названием «Аршин». Ресурсоснабжающие организации могут получить эту информацию из системы без запроса у самих владельцев квартир.

Перерасчет платы по показаниям счетчиков

Если управляющая компания начислила плату по нормативу при исправно работающем счетчике, собственники имеют право требовать перерасчета. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию с заявлением и предоставить показания счетчика.

Перерасчет будет произведен с даты, когда счетчик был признан неисправным, до даты, когда была проведена поверка и подтверждена его исправность. Сумма перерасчета будет зачислена на лицевой счет собственника.

Как узнать дату поверки счетчика

Узнать дату поверки счетчика можно следующими способами:

- На самом счетчике (обычно указана на пломбе или на лицевой панели).
- В квитанции за коммунальные услуги (в разделе «Показания счетчиков»).
- В личном кабинете на сайте управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.
- В единой системе Росреестра «Аршин».

Что делать, если счетчик не прошел поверку

Если счетчик не прошел поверку, его необходимо заменить. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию или в специализированную организацию, которая имеет лицензию на установку и поверку счетчиков.

Замена счетчика производится за счет собственника. Однако в некоторых случаях (например, если счетчик вышел из строя по вине управляющей компании) замена может быть произведена бесплатно.

Новые правила призваны упростить процедуру поверки счетчиков и защитить права собственников квартир. Если у вас возникли вопросы или проблемы, связанные с поверкой счетчиков, рекомендуем обратиться за консультацией к юристу.

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