«С 1 мая — абсолютный запрет». Всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило
В ближайшее время владельцев квартир с приборами учета коммунальных ресурсов ждут следующие изменения:
Запрет на требование документов о поверке счетчиков
Управляющие компании больше не имеют права требовать у собственников документы о поверке счетчиков. Вся информация о проверках хранится в единой системе Росреестра под названием «Аршин». Ресурсоснабжающие организации могут получить эту информацию из системы без запроса у самих владельцев квартир.
Перерасчет платы по показаниям счетчиков
Если управляющая компания начислила плату по нормативу при исправно работающем счетчике, собственники имеют право требовать перерасчета. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию с заявлением и предоставить показания счетчика.
Перерасчет будет произведен с даты, когда счетчик был признан неисправным, до даты, когда была проведена поверка и подтверждена его исправность. Сумма перерасчета будет зачислена на лицевой счет собственника.
Как узнать дату поверки счетчика
- На самом счетчике (обычно указана на пломбе или на лицевой панели).
- В квитанции за коммунальные услуги (в разделе «Показания счетчиков»).
- В личном кабинете на сайте управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.
- В единой системе Росреестра «Аршин».
Что делать, если счетчик не прошел поверку
Если счетчик не прошел поверку, его необходимо заменить. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию или в специализированную организацию, которая имеет лицензию на установку и поверку счетчиков.
Замена счетчика производится за счет собственника. Однако в некоторых случаях (например, если счетчик вышел из строя по вине управляющей компании) замена может быть произведена бесплатно.
Новые правила призваны упростить процедуру поверки счетчиков и защитить права собственников квартир. Если у вас возникли вопросы или проблемы, связанные с поверкой счетчиков, рекомендуем обратиться за консультацией к юристу.
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