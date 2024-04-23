«С 1 мая — абсолютный запрет». Всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

В ближайшее время владельцев квартир с приборами учета коммунальных ресурсов ждут следующие изменения:



Запрет на требование документов о поверке счетчиков



Управляющие компании больше не имеют права требовать у собственников документы о поверке счетчиков. Вся информация о проверках хранится в единой системе Росреестра под названием «Аршин». Ресурсоснабжающие организации могут получить эту информацию из системы без запроса у самих владельцев квартир.



Перерасчет платы по показаниям счетчиков



Если управляющая компания начислила плату по нормативу при исправно работающем счетчике, собственники имеют право требовать перерасчета. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию с заявлением и предоставить показания счетчика.



Перерасчет будет произведен с даты, когда счетчик был признан неисправным, до даты, когда была проведена поверка и подтверждена его исправность. Сумма перерасчета будет зачислена на лицевой счет собственника.



Как узнать дату поверки счетчика





Узнать дату поверки счетчика можно следующими способами:- На самом счетчике (обычно указана на пломбе или на лицевой панели).- В квитанции за коммунальные услуги (в разделе «Показания счетчиков»).- В личном кабинете на сайте управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.- В единой системе Росреестра «Аршин».Если счетчик не прошел поверку, его необходимо заменить. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию или в специализированную организацию, которая имеет лицензию на установку и поверку счетчиков.Замена счетчика производится за счет собственника. Однако в некоторых случаях (например, если счетчик вышел из строя по вине управляющей компании) замена может быть произведена бесплатно.Новые правила призваны упростить процедуру поверки счетчиков и защитить права собственников квартир. Если у вас возникли вопросы или проблемы, связанные с поверкой счетчиков, рекомендуем обратиться за консультацией к юристу.