«С 1 мая — абсолютный запрет». Всех россиян, у которых в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

Владельцы квартир с приборами учета коммунальных ресурсов в России столкнутся с несколькими значимыми изменениями, которые облегчат процесс взаимодействия с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Эти изменения направлены на упрощение процедур и защиту прав собственников.

Основные изменения в регулировании приборов учета

Управляющие компании больше не имеют права требовать у собственников документы о поверке счетчиков. Вся необходимая информация о поверках теперь хранится в единой системе Росреестра под названием «Аршин». Это означает, что ресурсоснабжающие организации могут получать эту информацию напрямую из системы, не обременяя владельцев дополнительными запросами.

Перерасчет платы по показаниям счетчиков

Если управляющая компания начислила плату по нормативу, несмотря на исправно работающий счетчик, собственники имеют право требовать перерасчета. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию с заявлением и предоставить актуальные показания счетчика. Перерасчет будет произведен с даты, когда счетчик был признан неисправным, до момента подтверждения его исправности, с последующим зачислением суммы на лицевой счет собственника.

Как узнать дату поверки счетчика

Дату последней поверки счетчика можно узнать несколькими способами:

На самом счетчике (обычно указывается на пломбе или лицевой панели).

В квитанции за коммунальные услуги.

В личном кабинете на сайте управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.

Через систему «Аршин» Росреестра.

Действия при неисправности счетчика

Если счетчик не прошел поверку, его необходимо заменить. Обращение за заменой следует осуществлять в управляющую компанию или в специализированную организацию, имеющую лицензию на установку и поверку счетчиков. Замена счетчика обычно производится за счет собственника, однако в некоторых случаях (например, если поломка произошла по вине управляющей компании) она может быть выполнена бесплатно.

Нововведения призваны сделать процесс учета коммунальных ресурсов более прозрачным и удобным для собственников квартир. Сведение бумажной волокиты к минимуму и упрощение процедуры поверки счетчиков способствует защите прав потребителей и улучшает общую эффективность системы учета ресурсов. Если у вас возникнут вопросы или проблемы, связанные с новыми правилами, рекомендуется обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на жилищных вопросах.