Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«С 1 мая — абсолютный запрет». Всех россиян, у которых в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

«С 1 мая — абсолютный запрет». Всех россиян, у которых в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

upravlenie-gkh.ru

Подписаться в Telegram

Владельцы квартир с приборами учета коммунальных ресурсов в России столкнутся с несколькими значимыми изменениями, которые облегчат процесс взаимодействия с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Эти изменения направлены на упрощение процедур и защиту прав собственников.

Основные изменения в регулировании приборов учета

Управляющие компании больше не имеют права требовать у собственников документы о поверке счетчиков. Вся необходимая информация о поверках теперь хранится в единой системе Росреестра под названием «Аршин». Это означает, что ресурсоснабжающие организации могут получать эту информацию напрямую из системы, не обременяя владельцев дополнительными запросами.

Перерасчет платы по показаниям счетчиков

Если управляющая компания начислила плату по нормативу, несмотря на исправно работающий счетчик, собственники имеют право требовать перерасчета. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию с заявлением и предоставить актуальные показания счетчика. Перерасчет будет произведен с даты, когда счетчик был признан неисправным, до момента подтверждения его исправности, с последующим зачислением суммы на лицевой счет собственника.

Как узнать дату поверки счетчика

Дату последней поверки счетчика можно узнать несколькими способами:

  • На самом счетчике (обычно указывается на пломбе или лицевой панели).
  • В квитанции за коммунальные услуги.
  • В личном кабинете на сайте управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.
  • Через систему «Аршин» Росреестра.

Действия при неисправности счетчика

Если счетчик не прошел поверку, его необходимо заменить. Обращение за заменой следует осуществлять в управляющую компанию или в специализированную организацию, имеющую лицензию на установку и поверку счетчиков. Замена счетчика обычно производится за счет собственника, однако в некоторых случаях (например, если поломка произошла по вине управляющей компании) она может быть выполнена бесплатно.

Нововведения призваны сделать процесс учета коммунальных ресурсов более прозрачным и удобным для собственников квартир. Сведение бумажной волокиты к минимуму и упрощение процедуры поверки счетчиков способствует защите прав потребителей и улучшает общую эффективность системы учета ресурсов. Если у вас возникнут вопросы или проблемы, связанные с новыми правилами, рекомендуется обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на жилищных вопросах.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Гидрометцентр предупреждает о похолодание до -1 градуса в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Географические особенности: в Татарстане изменится время намазов

служба таракон

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане трактор со сдвоенными колесами смял Сhevrolet Niva

Интересное в Казани

2 дня назад

Трудолюбие как ключ к успеху: основатель стоматологической клиники начинает рабочий день в 4 утра

ремонт блока питания ноутбука в Краснодаре

Новости Татарстана

15 часов назад

Причина километровых очередей на АЗС на трассе М12 Москва-Казань

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане появились 4 новых народных артиста

Новости Казани

день назад

В квартире жила многодетная семья: подробности пожара в многоэтажке на Четаева

Новости Татарстана

13 часов назад

Зеленодолец выбросил из окна матрац и велотренажер с сушилкой
Новости Татарстана
7 часов назад

Гарик Харламов прибыл в Казань 28 апреля

Гарик Харламов прибыл в Казань 28 апреля

Новости Казани

5 часов назад

В Казани несуществующая фирма открыла набор на обучение регрессивному гипнозу

Новости Татарстана

6 часов назад

В Казани с 1 мая 2024 стартуют мастер-классы по переработке пластика

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане появились 4 новых народных артиста

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане овощи и колбасы подорожали на 5%
Речное 4-часовое сообщение между Казанью и Ульяновском откроют 1 мая
Новости Татарстана
9 часов назад

Речное 4-часовое сообщение между Казанью и Ульяновском откроют 1 мая

Новости Татарстана

8 часов назад

В Лаишевском районе в ходе рейда поймали браконьера с запрещенкой

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане трактор со сдвоенными колесами смял Сhevrolet Niva

Новости Татарстана

12 часов назад

Бывшего настоятеля храма в Куюках задержали после пропажи 2 икон
Гармония гормонов: врач перечислил причины, по которым женщины из Казани страдают от эндокринных проблем
Интересное в Казани
6 дней назад

Гармония гормонов: врач перечислил причины, по которым женщины из Казани страдают от эндокринных проблем