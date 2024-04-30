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«С 1 мая — абсолютный запрет». Всех граждан, у которых в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

«С 1 мая — абсолютный запрет». Всех граждан, у которых в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

master-refit.ru

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Владельцы квартир в России столкнутся с рядом нововведений в процессе взаимодействия с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, направленных на упрощение процедур и защиту прав собственников.

Эти изменения предполагают снижение бюрократической нагрузки на граждан и улучшение контроля за расчетами коммунальных платежей.

Теперь управляющие компании не могут требовать от собственников предоставление документов о поверке счетчиков. Вся необходимая информация будет доступна через единую систему Росреестра под названием «Аршин», что позволяет ресурсоснабжающим организациям получать данные напрямую, упрощая процесс для владельцев жилья.

Если платеж был начислен по нормативу вопреки показаниям исправного счетчика, собственники имеют право запросить перерасчет. Для этого необходимо предоставить управляющей компании актуальные показания прибора учета. Перерасчет будет произведен за период с момента последней правильной фиксации до дня исправления ошибки.

  1. На самом устройстве: Обычно дата последней поверки указывается на пломбе или на лицевой стороне прибора.
  2. Через квитанцию: Информация о последней поверке может быть указана в ежемесячной квитанции за коммунальные услуги.
  3. В личном кабинете: Многие управляющие компании и ресурсоснабжающие организации предоставляют эту информацию в личных кабинетах на своих сайтах.
  4. Через систему «Аршин»: Доступ к данным о поверке через эту систему Росреестра.

Если счетчик не прошел поверку или вышел из строя, его следует заменить. Замену необходимо проводить через управляющую компанию или лицензированную организацию. В зависимости от обстоятельств, замена может быть осуществлена за счет собственника или управляющей компании, если поломка произошла по их вине.

Эти нововведения предназначены для того, чтобы сделать процесс учета коммунальных ресурсов более прозрачным и менее обременительным для владельцев квартир. Снижение бумажной волокиты и упрощение процедур должны способствовать более эффективному и справедливому расчету коммунальных платежей. Если у вас возникают вопросы или проблемы, связанные с новыми правилами, рекомендуется обратиться за юридической консультацией.

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