С 1 июня в поездах этого делать теперь нельзя — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне 2024 года
emilia-spanish.ru
Лето 2024 года принесёт пассажирам РЖД новые условия путешествий, установленные в осени 2023 года, чтобы упорядочить и повысить комфортность поездок на железнодорожном транспорте в России.
Основные изменения в правилах пассажирских перевозок:
Расписание доступа к спальным местам: Нововведения касаются времени использования верхних и нижних полок в спальных вагонах. Пассажиры, расположенные на верхних полках, должны оставаться там за исключением следующих периодов:
- Завтрак и ужин: с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00.
- Обед: с 12:00 до 15:00.
Правила использования электроники: Установлены нормы для контроля уровня шума от электронных устройств:
- Запрет на воспроизведение музыки и видео на высокой громкости.
- Нельзя проводить музыкальные репетиции или другие шумные активности в вагоне.
Рекомендации по бронированию билетов: Чтобы обеспечить наличие мест, пассажирам советуют заблаговременно приобретать билеты, особенно на востребованные направления. Продажа билетов начинается за 90 дней до отправления.
Прочие ограничения:
- Домашние животные: допускаются к перевозке только с соответствующими документами и в специальных контейнерах.
- Курение: строго запрещено внутри вагонов и тамбуров.
- Размещение багажа: не должно мешать проходам.
- Употребление алкоголя: разрешено только в выделенных вагонах.
Эти меры предназначены для того, чтобы сделать путешествие на поездах РЖД максимально комфортным и безопасным. Подготовка к поездке, включающая изучение и учёт этих новшеств, гарантирует пассажирам спокойствие и удобство в дороге, сообщили в progoroduhta.
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