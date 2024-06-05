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С 1 июня в поездах этого делать теперь нельзя — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне 2024 года

Лето 2024 года принесёт пассажирам РЖД новые условия путешествий, установленные в осени 2023 года, чтобы упорядочить и повысить комфортность поездок на железнодорожном транспорте в России.

emilia-spanish.ru

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Лето 2024 года принесёт пассажирам РЖД новые условия путешествий, установленные в осени 2023 года, чтобы упорядочить и повысить комфортность поездок на железнодорожном транспорте в России.

Основные изменения в правилах пассажирских перевозок:

Расписание доступа к спальным местам: Нововведения касаются времени использования верхних и нижних полок в спальных вагонах. Пассажиры, расположенные на верхних полках, должны оставаться там за исключением следующих периодов:

  • Завтрак и ужин: с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00.
  • Обед: с 12:00 до 15:00.

Правила использования электроники: Установлены нормы для контроля уровня шума от электронных устройств:

  • Запрет на воспроизведение музыки и видео на высокой громкости.
  • Нельзя проводить музыкальные репетиции или другие шумные активности в вагоне.

Рекомендации по бронированию билетов: Чтобы обеспечить наличие мест, пассажирам советуют заблаговременно приобретать билеты, особенно на востребованные направления. Продажа билетов начинается за 90 дней до отправления.

Прочие ограничения:

  • Домашние животные: допускаются к перевозке только с соответствующими документами и в специальных контейнерах.
  • Курение: строго запрещено внутри вагонов и тамбуров.
  • Размещение багажа: не должно мешать проходам.
  • Употребление алкоголя: разрешено только в выделенных вагонах.

Эти меры предназначены для того, чтобы сделать путешествие на поездах РЖД максимально комфортным и безопасным. Подготовка к поездке, включающая изучение и учёт этих новшеств, гарантирует пассажирам спокойствие и удобство в дороге, сообщили в progoroduhta.

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