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С 1 июня в поездах этого делать теперь нельзя — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне 2024 г

С наступлением летнего отпускного сезона 2024 года, важно ознакомиться с новыми нормами пассажирских перевозок РЖД, которые вступили в силу осенью 2023 года. Эти правила призваны упорядочить и сделать более комфортным путешествие на поездах по России.

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С наступлением летнего отпускного сезона 2024 года, важно ознакомиться с новыми нормами пассажирских перевозок РЖД, которые вступили в силу осенью 2023 года. Эти правила призваны упорядочить и сделать более комфортным путешествие на поездах по России.

Уточнённые правила размещения в вагонах:

  • Одним из ключевых изменений стало уточнение правил использования верхних и нижних мест в пассажирских вагонах. Теперь пассажирам верхних полок предписывается оставаться на своих местах вне следующих временных промежутков, выделенных для пользования нижними полками:
  • Завтрак и ужин: с 7 до 10 утра и с 19 до 21 вечера.
  • Обед: с 12 до 15 часов дня.

Ограничения на использование электронных устройств:

  • Новые правила также вводят ограничения на использование гаджетов:
  • Запрет на громкое воспроизведение музыки и видео.
  • Запрет на проведение музыкальных репетиций и других шумных мероприятий в вагоне.

Рекомендации по бронированию билетов:

  • Чтобы гарантировать наличие мест и избежать недоразумений, пассажирам рекомендуется приобретать билеты заранее, особенно на популярные направления. Продажа билетов открывается за 90 дней до даты отправления.

Дополнительные ограничения:

  • Перевозка животных возможна только с необходимыми документами и в специальных контейнерах.
  • Полный запрет на курение в вагонах и тамбурах.
  • Не разрешается блокировать проходы багажом.
  • Алкоголь разрешен к употреблению только в специализированных вагонах, сообщает progoroduhta.ru.

Соблюдение обновлённых правил позволит каждому пассажиру избежать неприятностей и сделать поездку на железнодорожном транспорте РЖД максимально приятной и безопасной. Подготовка к путешествию должна включать знание и учёт этих нововведений, что поможет избежать возможных штрафов и других неприятных последствий.

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