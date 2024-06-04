С 1 июня в поездах этого делать теперь нельзя — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне 2024 г

С наступлением летнего отпускного сезона 2024 года, важно ознакомиться с новыми нормами пассажирских перевозок РЖД, которые вступили в силу осенью 2023 года. Эти правила призваны упорядочить и сделать более комфортным путешествие на поездах по России.

Уточнённые правила размещения в вагонах:

Одним из ключевых изменений стало уточнение правил использования верхних и нижних мест в пассажирских вагонах. Теперь пассажирам верхних полок предписывается оставаться на своих местах вне следующих временных промежутков, выделенных для пользования нижними полками:

Завтрак и ужин: с 7 до 10 утра и с 19 до 21 вечера.

Обед: с 12 до 15 часов дня.

Ограничения на использование электронных устройств:

Новые правила также вводят ограничения на использование гаджетов:

Запрет на громкое воспроизведение музыки и видео.

Запрет на проведение музыкальных репетиций и других шумных мероприятий в вагоне.

Рекомендации по бронированию билетов:

Чтобы гарантировать наличие мест и избежать недоразумений, пассажирам рекомендуется приобретать билеты заранее, особенно на популярные направления. Продажа билетов открывается за 90 дней до даты отправления.

Дополнительные ограничения:

Перевозка животных возможна только с необходимыми документами и в специальных контейнерах.

Полный запрет на курение в вагонах и тамбурах.

Не разрешается блокировать проходы багажом.

Алкоголь разрешен к употреблению только в специализированных вагонах, сообщает progoroduhta.ru.

Соблюдение обновлённых правил позволит каждому пассажиру избежать неприятностей и сделать поездку на железнодорожном транспорте РЖД максимально приятной и безопасной. Подготовка к путешествию должна включать знание и учёт этих нововведений, что поможет избежать возможных штрафов и других неприятных последствий.