С 1 июня в поездах этого делать теперь нельзя — как будут ездить пассажиры РЖД в новом сезоне 2024 г
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С наступлением летнего отпускного сезона 2024 года, важно ознакомиться с новыми нормами пассажирских перевозок РЖД, которые вступили в силу осенью 2023 года. Эти правила призваны упорядочить и сделать более комфортным путешествие на поездах по России.
Уточнённые правила размещения в вагонах:
- Одним из ключевых изменений стало уточнение правил использования верхних и нижних мест в пассажирских вагонах. Теперь пассажирам верхних полок предписывается оставаться на своих местах вне следующих временных промежутков, выделенных для пользования нижними полками:
- Завтрак и ужин: с 7 до 10 утра и с 19 до 21 вечера.
- Обед: с 12 до 15 часов дня.
Ограничения на использование электронных устройств:
- Новые правила также вводят ограничения на использование гаджетов:
- Запрет на громкое воспроизведение музыки и видео.
- Запрет на проведение музыкальных репетиций и других шумных мероприятий в вагоне.
Рекомендации по бронированию билетов:
- Чтобы гарантировать наличие мест и избежать недоразумений, пассажирам рекомендуется приобретать билеты заранее, особенно на популярные направления. Продажа билетов открывается за 90 дней до даты отправления.
Дополнительные ограничения:
- Перевозка животных возможна только с необходимыми документами и в специальных контейнерах.
- Полный запрет на курение в вагонах и тамбурах.
- Не разрешается блокировать проходы багажом.
- Алкоголь разрешен к употреблению только в специализированных вагонах, сообщает progoroduhta.ru.
Соблюдение обновлённых правил позволит каждому пассажиру избежать неприятностей и сделать поездку на железнодорожном транспорте РЖД максимально приятной и безопасной. Подготовка к путешествию должна включать знание и учёт этих нововведений, что поможет избежать возможных штрафов и других неприятных последствий.
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