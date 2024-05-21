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С 1 июня: Сбербанк предупредил граждан, на чьих телефонах установлен «Сбербанк Онлайн»

В последнее время пользователи онлайн-приложения банка Сбербанк столкнулись с угрозами, которые могут привести к потере средств со счетов.

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В последнее время пользователи онлайн-приложения банка Сбербанк столкнулись с угрозами, которые могут привести к потере средств со счетов.

Эксперты банка обнаружили новый способ мошенничества, который активно распространился по различным регионам России. Злоумышленники, выдающие себя за сотрудников банка, обращаются к пользователям через мессенджеры, предлагая обновить приложение. Для этого требуется сдвинуть экран мобильного устройства для биометрической идентификации. Однако, соглашаясь на это, пользователи могут стать жертвами мошенников, которые получают доступ к конфиденциальным данным, таким как номера счетов и коды безопасности.

Подчеркивается важность осторожности при работе с онлайн-банкингом и защите финансовых средств. Настоящие сотрудники банка никогда не попросят клиентов совершать подобные действия. Рекомендуется не открывать свои устройства и не переводить деньги по просьбам незнакомцев.

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