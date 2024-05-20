С 1 июня: Сбербанк предупредил граждан, на чьих телефонах есть «Сбербанк Онлайн»

В последние дни пользователи онлайн-приложения Сбербанка сталкиваются с предупреждениями о новых угрозах, которые могут привести к потере денег со счетов с сегодняшнего дня.

Специалисты банка раскрыли новый метод мошенничества, распространяющийся во многих регионах Российской Федерации. Злоумышленники, изображающие работников Сбербанка, связываются с пользователями через мессенджеры и предлагают обновить мобильное приложение банка. Если пользователь отказывается, злоумышленниками предлагается немедленно обновить приложение, убеждая пользователя сдвинуть экран телефона для биометрической идентификации. Однако, если пользователь соглашается, мошенники могут получить доступ к конфиденциальной информации, такой как номера счетов, коды безопасности и карты, что может привести к потере всех средств на счете.

Банковские эксперты подчеркивают, что настоящие сотрудники банка бы никогда не обращались с подобной просьбой. Чтобы избежать потери средств, людям рекомендуется не показывать экраны своих телефонов и не переводить деньги в ответ на просьбы неизвестных лиц.

Это важное предупреждение о новых угрозах мошенничества демонстрирует значимость осторожности при проведении онлайн-банка и защиты своих финансов.